Claudia Sheinbaum solicita formalmente a Corea del Sur más conciertos de BTS en México

En un movimiento diplomático sin precedentes que fusiona la política exterior con la cultura popular, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este 26 de enero de 2026 el envío de una carta formal al gobierno de Corea del Sur.

El objetivo principal de la misiva es solicitar que la agrupación de K-pop BTS considere a territorio mexicano como una parada prioritaria en su próxima gira mundial, elevando la demanda de miles de fanáticos al nivel de gestión de Estado para fortalecer los lazos culturales entre ambas naciones.

LEE MÁS: Monster Music Awards 2026 apuesta por la diversidad musical y rompen moldes

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que esta solicitud responde al enorme interés de la juventud mexicana y al impacto económico que genera el turismo de espectáculos. Sin embargo, la gestión no se limita solo a la invitación artística; Sheinbaum enfatizó que su administración busca asegurar que estos eventos sean accesibles y justos.

Por ello, anunció que la PROFECO y la Secretaría de Economía implementarán sanciones y regulaciones más estrictas contra empresas como Ticketmaster para evitar la reventa ilegal y los cargos excesivos que han afectado al ARMY en preventas anteriores.

La iniciativa presidencial busca que el regreso de Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook —quienes recientemente concluyeron su servicio militar obligatorio— no se centralice únicamente en la Ciudad de México.

La propuesta sugiere sedes alternativas como el Estadio BBVA en Monterrey o el Estadio Akron en Guadalajara, permitiendo una derrama económica más equitativa y facilitando el acceso a fanáticos de diversos estados, incluyendo a los seguidores de Baja California Sur.

Diplomacia cultural y regulación del mercado de espectáculos

Dentro del contexto de las relaciones bilaterales, esta petición se enmarca en el 64 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Corea del Sur.

Para dar contexto, instituciones como la UNAM han señalado que el “Soft Power” o poder blando de Corea ha transformado los hábitos de consumo en México, siendo el país uno de los cinco mercados más importantes para el género a nivel global.

La intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) busca garantizar que la infraestructura de seguridad y logística en los estadios mexicanos cumpla con los estándares internacionales exigidos por HYBE, la agencia de la banda.

Además, la presidenta Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Salud y a la de Cultura para que, en caso de concretarse las fechas, se garantice un protocolo de protección civil ejemplar.

Las estadísticas de conciertos previos de K-pop en el país muestran que la demanda suele superar hasta por diez veces la capacidad de los recintos, lo que justifica la petición de “más fechas” y no solo una presentación única.

Con esta acción, el gobierno federal busca posicionar a México como el hub principal del entretenimiento en América Latina para la gira de 2026.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México