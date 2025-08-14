Claudia Sheinbaum dice que en Baja California Sur hay muy pocos delitos (Video)

Durante la Mañanera del Pueblo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que Baja California Sur (BCS) es un estado con “muy pocos delitos”, a pesar de que en los últimos días se han registrado homicidios en lugares como Ciudad Constitución, en el municipio de Comondú. La declaración se dio al ser cuestionada sobre el panorama de violencia en el noreste del país.

En respuesta a un cuestionamiento sobre la situación en la región, la mandataria señaló que BCS mantiene bajos índices delictivos, aunque reconoció que se han presentado “uno o dos delitos graves” que generan preocupación en la población. Subrayó que el gobierno federal se mantiene atento y en permanente coordinación con las autoridades estatales y municipales.

La conferencia se tornó más específica cuando se mencionó que, en un solo fin de semana, se reportaron nueve personas fallecidas, entre ellas una mujer que perdió la vida tras recibir un impacto de bala dentro de su vivienda en Ciudad Constitución.

La Presidenta de México reiteró que su administración atiende todos los casos sin distinción de entidad o municipio. Añadió que se trabaja de manera cercana con las autoridades locales para prevenir nuevos hechos de violencia y fortalecer las estrategias de seguridad.

“Atendemos a todos, a todos, atendemos a todos”.