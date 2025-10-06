Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 5 de Octubre, 2025
Nacional

Claudia Sheinbaum propone “Tren del Golfo de México” como nombre oficial

En su primer año de gobierno, Claudia Sheinbaum impulsa bautizar la ruta que conectará la Ciudad de México con Nuevo Laredo
Isabel Mercado
5 octubre, 2025
Informe 5 de octubre Sheinbaum

Facebook Claudia Sheinbaum

Durante su primer año de gobierno, Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa simbólica con impacto político: que el nuevo proyecto ferroviario que unirá la Ciudad de México con Nuevo Laredo reciba el nombre de “Tren del Golfo de México”. La propuesta fue sometida a votación a mano alzada ante miles de asistentes en el Zócalo capitalino, y recibió el aplauso inmediato de quienes participaron. 

El plan forma parte del proyecto nacional de transporte ferroviario de pasajeros promovido por Claudia Sheiinbaum, que prevé conectar la capital con estados como Querétaro, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Según el anuncio, esta ruta no solo beneficiará la movilidad, sino que será eje de desarrollo económico y fortalecimiento logístico en la región norte. 

La mandataria señaló que la obra se realizará con empresas del grupo de Carlos Slim, ya seleccionadas vía concurso público. En su discurso enfatizó que la idea del nombre no es menor: “¿Qué les parece si a ese tren le ponemos Tren del Golfo de México?”, preguntó Sheinbaum, recibiendo el respaldo explícito del público presente. 

La iniciativa de Claudia Sheinbaum busca dejar huella más allá de la infraestructura: aspira a crear una identidad simbólica para la obra, cimentando una narrativa de conexión entre el centro y el norte del país. En su mensaje, advirtió contra las “mentiras” sobre retrasos y aseguró que las obras como la del tren Ciudad de México–Pachuca y otras rutas al norte, avanzan conforme al plan. 

El anuncio del nombre Tren del Golfo de México por parte de Claudia Sheinbaum abre una nueva etapa en el debate público sobre los grandes proyectos ferroviarios de México. Más allá de lo simbólico, suscita expectativas sobre plazos, recursos y eficacia técnica. Será tarea del nuevo gobierno demostrar que ese nombre puede convertirse en un símbolo funcional de modernización.

