Claudia Sheinbaum responde a Trump: en México, el pueblo manda (Video)

Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje contundente sobre la soberanía de México luego de las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump. La presidenta afirmó que, en México, el pueblo manda, asegurando que las decisiones del país se toman de manera independiente.

El pronunciamiento de Claudia Sheinbaum se dio a conocer a través de un video difundido con motivo de la inauguración de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. La mandataria recordó la relevancia del proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura, que incluye la apertura de un ciclo de cine de directoras indígenas apoyadas por Imcine en la Cineteca Nacional Chapultepec, en la alcaldía Álvaro Obregón.

En el video, la presidenta también destacó la existencia de una escuela de cine, una escuela de artes y oficios, así como la Bodega Nacional, reforzando la idea de inversión cultural y educativa que acompaña al proyecto.

En México, el pueblo manda. pic.twitter.com/XR1bA6lTDr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 14, 2025

La reacción de Claudia Sheinbaum surge después de que Donald Trump declarara desde la Oficina Oval que “México hace lo que nosotros le decimos que haga y Canadá hace lo que le decimos que haga”, subrayando su visión sobre la relación bilateral con ambos países.

Sin mencionar directamente a Trump, la presidenta remarcó que las decisiones nacionales no dependen de declaraciones extranjeras y reiteró su frase: “en México, el pueblo manda”, convirtiéndola en un mensaje de autonomía para el mundo.