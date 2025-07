Claudia Sheinbaum responde a Donald Trump por nuevos aranceles del 30%

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este sábado a las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la imposición de aranceles del 30% a productos mexicanos, asegurando que su gobierno no negociará nada que vaya en contra del pueblo de México. La mandataria reiteró su postura durante la inauguración de la primera etapa del Hospital General Regional en Ensenada, Baja California.

Claudia Sheinbaum explicó que recibió una carta pública enviada por Trump, en la que el expresidente estadounidense comunicó su intención de aplicar la medida arancelaria.

“Es una carta que está enviando a todos los presidentes del mundo”, señaló, y afirmó que desde el viernes se instaló una mesa de trabajo entre ambos gobiernos.

Representantes de las secretarías de Economía, Relaciones Exteriores, Hacienda y Energía estuvieron en Washington, D.C., para abordar el tema. Según Claudia Sheinbaum, ya ha enfrentado situaciones similares en el pasado y confía en que se llegará a un acuerdo que respete los principios de soberanía de México.

La presidenta enfatizó que México es una nación libre e independiente, y que cualquier negociación con Estados Unidos se realizará en igualdad de condiciones. “Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, afirmó durante su discurso, en el que también destacó la fortaleza del pueblo mexicano.

Claudia Sheinbaum reiteró que no existe una separación entre su gobierno y la ciudadanía. “No hay divorcio entre gobierno y pueblo”, dijo, destacando que su administración se rige por principios fundamentales: no mentir, no robar y no traicionar.

El anuncio de Trump ha generado preocupación entre sectores económicos y exportadores mexicanos, ya que un arancel del 30% afectaría seriamente el comercio bilateral. A pesar de ello, el gobierno de Sheinbaum ha insistido en mantener el diálogo como vía principal para la resolución del conflicto.

Claudia Sheinbaum subrayó que la unidad nacional es clave ante escenarios de presión internacional. Hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la confianza y aseguró que su administración defenderá los intereses del país con firmeza y dignidad.

Claudia Sheinbaum concluyó su mensaje reiterando que la soberanía nacional no está en negociación. “México es un país grandioso, con un pueblo extraordinario”, afirmó ante los asistentes al evento en Ensenada.