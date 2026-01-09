Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 9 de Enero, 2026
Deportes

Arranca el Clausura 2026: partidos, horarios y dónde ver la Jornada 1

Mazatlán, Atlas y América debutan este viernes en el inicio del torneo previo al Mundial
9 enero, 2026
Regresa la Liga MX

Este viernes 9 de enero comienza oficialmente el Clausura 2026, con tres partidos que darán el banderazo de salida a un torneo especial, marcado por la cercanía del Mundial de Futbol.

Los aficionados podrán seguir la Jornada 1 (J1) a través de televisión abierta, canales de paga y plataformas digitales.

Partidos inaugurales: horarios y canales

Mazatlán vs. Juárez

  • Hora: 19:00 (centro de México)
  • Estadio: El Encanto
  • Transmisión: Canal 7, FOX One

Atlas vs. Puebla

  • Hora: 21:00 (centro de México)
  • Estadio: Jalisco
  • Transmisión: ViX

Xolos vs. América

  • Hora: 21:00 (centro de México)
  • Estadio: Caliente
  • Transmisión: FOX Sports, FOX One

Cambios en el formato del torneo

El Clausura 2026 llega con ajustes importantes:

  • Se elimina el sistema de Play-In
  • Solo los ocho primeros lugares accederán a la liguilla
  • Algunos equipos competirán sin sus seleccionados nacionales, concentrados rumbo al Mundial

La Jornada 1 promete emociones desde el arranque:

Los aficionados tendrán múltiples opciones para seguir la acción en vivo y disfrutar del regreso del futbol mexicano.

