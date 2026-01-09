Arranca el Clausura 2026: partidos, horarios y dónde ver la Jornada 1
Mazatlán, Atlas y América debutan este viernes en el inicio del torneo previo al Mundial
Regresa la Liga MX
Este viernes 9 de enero comienza oficialmente el Clausura 2026, con tres partidos que darán el banderazo de salida a un torneo especial, marcado por la cercanía del Mundial de Futbol.
Los aficionados podrán seguir la Jornada 1 (J1) a través de televisión abierta, canales de paga y plataformas digitales.
Partidos inaugurales: horarios y canales
Mazatlán vs. Juárez
- Hora: 19:00 (centro de México)
- Estadio: El Encanto
- Transmisión: Canal 7, FOX One
Atlas vs. Puebla
- Hora: 21:00 (centro de México)
- Estadio: Jalisco
- Transmisión: ViX
Xolos vs. América
- Hora: 21:00 (centro de México)
- Estadio: Caliente
- Transmisión: FOX Sports, FOX One
Cambios en el formato del torneo
El Clausura 2026 llega con ajustes importantes:
- Se elimina el sistema de Play-In
- Solo los ocho primeros lugares accederán a la liguilla
- Algunos equipos competirán sin sus seleccionados nacionales, concentrados rumbo al Mundial
La Jornada 1 promete emociones desde el arranque:
- Mazatlán inaugura el torneo en su último semestre como equipo de Primera División
- Atlas busca consolidar su proyecto
- América enfrenta a Tijuana en un duelo de alto impacto
Los aficionados tendrán múltiples opciones para seguir la acción en vivo y disfrutar del regreso del futbol mexicano.
