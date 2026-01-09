Arranca el Clausura 2026: partidos, horarios y dónde ver la Jornada 1

Regresa la Liga MX

Este viernes 9 de enero comienza oficialmente el Clausura 2026, con tres partidos que darán el banderazo de salida a un torneo especial, marcado por la cercanía del Mundial de Futbol.

Lee más: Estados Unidos intercepta otro petrolero sancionado en el Caribe y refuerza su ofensiva naval

Los aficionados podrán seguir la Jornada 1 (J1) a través de televisión abierta, canales de paga y plataformas digitales.

Partidos inaugurales: horarios y canales

Mazatlán vs. Juárez

Hora: 19:00 (centro de México)

Estadio: El Encanto

Transmisión: Canal 7, FOX One

Atlas vs. Puebla

Hora: 21:00 (centro de México)

Estadio: Jalisco

Transmisión: ViX

Xolos vs. América

Hora: 21:00 (centro de México)

Estadio: Caliente

Transmisión: FOX Sports, FOX One

Cambios en el formato del torneo

El Clausura 2026 llega con ajustes importantes:

Se elimina el sistema de Play-In

Solo los ocho primeros lugares accederán a la liguilla

accederán a la Algunos equipos competirán sin sus seleccionados nacionales, concentrados rumbo al Mundial

La Jornada 1 promete emociones desde el arranque:

Mazatlán inaugura el torneo en su último semestre como equipo de Primera División

inaugura el torneo en su último semestre como equipo de Primera División Atlas busca consolidar su proyecto

busca consolidar su proyecto América enfrenta a Tijuana en un duelo de alto impacto

enfrenta a en un duelo de alto impacto Lee más: Bad Bunny enfrenta demanda millonaria por uso no autorizado de voz en canciones icónicas

Los aficionados tendrán múltiples opciones para seguir la acción en vivo y disfrutar del regreso del futbol mexicano.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO