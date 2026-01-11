Clausura 2026 arranca con sorpresas, figuras destacadas y nuevo formato sin repechaje

Nuevo torneo, nuevas reglas

La Liga MX Clausura 2026 comenzó con intensidad y varias sorpresas en la Jornada 1. Esta primera fecha estuvo marcada por el estreno del nuevo formato, el cual ya no incluye repechaje. Desde ahora, únicamente los ocho mejores equipos de la tabla avanzarán directamente a la liguilla, lo que aumenta la presión desde el inicio.

Resultados destacados de la J1

Durante el arranque del torneo, varios equipos lograron resultados importantes. Por ejemplo, Juárez venció 2–1 a Mazatlán, en lo que será el último torneo del equipo sinaloense en Primera División. Más tarde, Atlas superó 1–0 a Puebla en un duelo cerrado en el Estadio Jalisco. En la frontera, Xolos y América empataron sin goles, dejando dudas sobre el rendimiento ofensivo de ambos.

Por su parte, Chivas mostró solidez en casa al derrotar 2–0 a Pachuca, con Gabriel Milito al mando. Mientras tanto, León debutó con victoria 2–1 frente a Cruz Azul, en el primer partido de Ignacio Ambriz como técnico esmeralda. En otro resultado sorpresivo, Necaxa venció 3–1 a Santos Laguna, demostrando que puede competir con fuerza. Finalmente, Toluca, actual bicampeón, inició con triunfo 1–0 ante Rayados en Monterrey.

Figuras a seguir en el Clausura 2026

A lo largo de esta jornada, varios jugadores destacaron por su rendimiento. Alexis Vega, por ejemplo, regresó con gol y liderazgo en el ataque de Chivas. Aunque Sergio Canales falló un penalti en su debut con Cruz Azul, sigue siendo uno de los refuerzos más esperados del torneo. En Necaxa, Camilo Sanvezzo fue clave en la victoria frente a Santos, mientras que Hugo González brilló en la portería de Toluca, consolidando al bicampeón.

Cambios en el formato de la Liga MX

A diferencia de torneos anteriores, el Clausura 2026 ya no contempla el sistema de repechaje o Play-In. En consecuencia, los equipos deberán sumar puntos desde el inicio para mantenerse en la pelea. Este cambio busca premiar la regularidad y elevar el nivel competitivo de la liga.

En resumen, la Jornada 1 dejó claro que el Clausura 2026 será un torneo exigente. Con el nuevo formato, cada partido tiene mayor peso, y los equipos no pueden permitirse errores. Toluca reafirma su papel como favorito, Chivas ilusiona con su buen arranque, y clubes como Necaxa y Juárez sorprenden con victorias que podrían marcar tendencia. Así, el campeonato promete emociones desde la primera fecha.

