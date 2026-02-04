Clausuran consultorio médico en Tijuana pro no contar con medidas de seguridad

La Dirección de Protección Civil Municipal de Tijuana determinó la clausura de un consultorio médico tras detectar la ausencia de un Programa Interno de Protección Civil, así como diversas irregularidades que incumplían la normatividad vigente.

De acuerdo con la autoridad municipal, la medida se aplicó con el objetivo de reducir riesgos y salvaguardar la integridad ciudadana, priorizando la prevención de incidentes en espacios de atención médica.

El procedimiento se realizó sobre el bulevar Las Américas, donde personal operativo colocó sellos oficiales y notificó a los responsables del consultorio médico sobre las faltas detectadas.

La dependencia señaló que estas acciones forman parte del programa Comercio Seguro, el cual se mantiene activo en Tijuana para verificar que los giros comerciales operen conforme a la ley.

Las autoridades reiteraron que la supervisión continuará de manera permanente para fortalecer la cultura de prevención y garantizar condiciones seguras para la población.

