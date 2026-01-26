Clausuran supermercado en CSL por fuga de gas LP y riesgo de explosión

La mañana del domingo 25 de enero, cuerpos de emergencia y autoridades de Protección Civil de Los Cabos atendieron un reporte por alta concentración de gas LP en un supermercado ubicado dentro de una plaza comercial de la zona turística de Cabo San Lucas, situación que representaba un alto riesgo de explosión.

De acuerdo con información oficial, el incidente fue ocasionado por deficiencias en la instalación de gas en el área de panadería, las cuales no fueron atendidas conforme a la normatividad vigente. Pese a que desde las 7:00 horas trabajadores del establecimiento detectaron olor a gas, el supermercado continuó operando con normalidad y permitiendo el ingreso de clientes, sin que se activaran los protocolos de seguridad correspondientes.

El encargado de despacho de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Los Cabos, Francisco Cota Márquez, detalló:

“Fue derivado de unas malas instalaciones en el área de la panadería del supermercado Chedraui dentro de las instalaciones de la plaza Puerto Paraíso. Nos llamó la atención que desde las 7 de la mañana los empleados percibieron un olor a gas. Continuó operando normalmente el inmueble, continuaban entrando clientes, las brigadas del lugar no entraron conforme a normatividad”.

LEE MÁS: Protección Civil mantiene monitoreo por lluvias en Los Cabos; no hay afectaciones mayores

Ante el riesgo inminente, se llevó a cabo la evacuación preventiva de la plaza comercial, así como la clausura total del supermercado, con el objetivo de salvaguardar la integridad de empleados y visitantes. Una vez reducido el nivel de peligro, se permitió la reanudación de actividades en el resto del inmueble.

“Quedó inhabilitada una área, quedó suspendida las actividades parciales, pero sí hubo una clausura total del supermercado hasta que no resuelvan la problemática. Las demás áreas del inmueble se permitió la operación normal cuando disminuye el nivel de riesgo”.

Finalmente, la Dirección de Protección Civil informó que, derivado de este incidente por fuga de gas LP en Cabo San Lucas, se implementará un operativo de inspección y revisión en distintos establecimientos comerciales, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, a fin de prevenir emergencias mayores y garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO