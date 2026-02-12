Clausuran terraza del hotel más alto de Guadalajara tras salto en paracaídas desde el piso 42

La clausura del Rooftop Bar 360 del Hotel Riu Plaza Guadalajara sacudió este miércoles a uno de los edificios más emblemáticos de la capital jalisciense, luego de que se difundiera un video en el que un joven se lanza en paracaídas desde el piso 42 del rascacielos. El Ayuntamiento determinó cerrar la terraza tras considerar que el hecho representó un riesgo grave para la seguridad pública.

El salto ocurrió el pasado domingo desde la parte más alta del hotel, considerado el más alto de Guadalajara por su altura y ubicación estratégica. El joven descendió en paracaídas y aterrizó en la glorieta La Estampida, uno de los nodos viales más transitados de la zona, para después abordar una camioneta y retirarse del lugar, según se observa en las imágenes que circularon en redes sociales.

La respuesta de la autoridad municipal fue inmediata. A través de la Dirección de Inspección y Vigilancia, el Gobierno de Guadalajara realizó una revisión en coordinación con Protección Civil y Bomberos, además de contar con el acompañamiento de la Comisaría de Seguridad Ciudadana. Tras la inspección, se determinó la clausura de la terraza como medida preventiva.

El cierre del Rooftop Bar 360 impacta a uno de los espacios más conocidos del hotel, que se ha posicionado como punto de reunión por sus vistas panorámicas y su oferta gastronómica. La decisión municipal coloca en el centro del debate la responsabilidad de los establecimientos en el control de accesos y la prevención de actividades de alto riesgo dentro de sus instalaciones.

El episodio también expone la vulnerabilidad de espacios de gran altura ante acciones individuales que pueden derivar en consecuencias mayores. Un salto desde 42 pisos no solo compromete la integridad del participante, sino que pone en peligro a terceros en zonas urbanas densamente transitadas, como ocurrió en este caso al aterrizar en una glorieta vehicular.

El Hotel Riu Plaza Guadalajara forma parte de una cadena internacional con presencia en distintos países. En fechas recientes, Joan Trian Riu, consejero directivo y director ejecutivo de operaciones en América de la firma, se ha referido al entorno internacional complejo que enfrenta el sector turístico, marcado por tensiones políticas y decisiones de gobiernos como el de Estados Unidos que han puesto en el foco a países como México.

Aunque el incidente del paracaidista no está vinculado con el contexto geopolítico, sí coloca a la marca en una situación de escrutinio local en materia de seguridad y cumplimiento normativo. La clausura temporal envía un mensaje claro de la autoridad municipal respecto a la tolerancia cero ante actos que comprometan la integridad de la ciudadanía.

La investigación administrativa seguirá su curso para determinar responsabilidades y posibles sanciones adicionales. Mientras tanto, la imagen del rascacielos más alto de Guadalajara quedó asociada a un episodio que combina espectacularidad y riesgo, y que reabre la discusión sobre los límites entre la hazaña individual y la seguridad colectiva.

