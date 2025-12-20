Clausuran venta ilegal de pirotecnia en Los Cabos durante operativo “Navidad sin pirotecnia”

En el marco del operativo “Navidad sin pirotecnia”, autoridades municipales de Los Cabos realizaron la clausura de un puesto de venta de pirotecnia que operaba de manera irregular, al no contar con los permisos municipales correspondientes, informó el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana.

El funcionario detalló que hasta ese momento no se había detectado la instalación de puestos dedicados a la venta de estos artefactos; sin embargo, el viernes 19 de diciembre se identificó el primer establecimiento que se colocó de manera ilegal, por lo que en menos de 24 horas fue suspendido.

“No habíamos detectado ningún puesto que estuviera vendiendo y el día de ayer tuvimos el primer puesto que de manera ilegal se instaló y que en apenas menos de 24 horas estamos ya suspendiendo sus labores. Creemos que lo más importante, y es la instrucción del alcalde, es mandar la señal como autoridad de que no es solamente de discurso; es una realidad que no vamos a permitir. Basados en la ley, no vamos a otorgar ni un solo permiso por parte de Inspección Fiscal ni Protección Civil”, declaró Rentería Santana.

Añadió que el establecimiento clausurado no contaba con los permisos municipales, por lo que se procedió a hacer valer la ley, conforme a lo establecido en la normatividad local.

Aunque los responsables del negocio argumentaron contar con un permiso emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el secretario general precisó que dicho documento corresponde únicamente a aspectos relacionados con el traslado o almacenamiento del material, y no sustituye los permisos municipales necesarios para la venta al público.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el objetivo principal del operativo es prevenir accidentes e incendios en viviendas, así como proteger a la niñez de lesiones por quemaduras, evitar afectaciones a personas con autismo, adultos mayores y reducir el sufrimiento de las mascotas provocado por el ruido de la pirotecnia, dejando en claro que durante esta temporada no se otorgarán permisos para la venta de estos artefactos en el municipio.