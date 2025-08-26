Clavadista sudcaliforniano Jesús Agúndez apunta a Los Ángeles 2028

El clavadista sudcaliforniano Jesús Miguel Agúndez Mora anunció que su objetivo a mediano plazo es conseguir un lugar en la selección mexicana de clavados para competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tras obtener resultados destacados en los Juegos Panamericanos de la Juventud en Asunción, Paraguay, donde conquistó medallas de oro y plata, Agúndez señaló que se encuentra en el mejor momento para planificar un ciclo olímpico exitoso.

El deportista reconoció que la ruta hacia 2028 no será sencilla, pues deberá superar los filtros y procesos internos de la Federación Mexicana de Natación. Sin embargo, aseguró que tiene las condiciones físicas y técnicas para cumplir con la meta.

En ese sentido, explicó que París 2024 lo asumió como un proceso de fogueo, que le permitió medir su nivel competitivo y adquirir madurez para enfrentar compromisos internacionales. Ahora, su preparación se trasladará a Estados Unidos, donde se integrará al equipo Gators de la Universidad de Florida, reconocido por su programa de alto rendimiento.

“El reto es enorme, pero estoy convencido de que puedo lograrlo. Este ciclo será clave para llegar en las mejores condiciones a Los Ángeles 2028”, expresó Agúndez.

El clavadista también agradeció el respaldo recibido por parte del Gobierno del Estado de Baja California Sur, especialmente en materia de infraestructura deportiva. Como ejemplo, mencionó la remodelación del gimnasio de usos múltiples, espacio que permitirá impulsar nuevas generaciones de atletas sudcalifornianos.

