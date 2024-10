Cleveland avanza a la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras vencer a Detroit

La tensión era palpable en el Progressive Field. Un quinto juego decisivo, dos equipos que lo habían dejado todo en el campo, y una multitud que parecía vivir y respirar con cada pitcheo. En el quinto inning, cuando el partido estaba empatado 3-3 y las bases estaban llenas, el estadio se quedó en silencio, esperando ese gran momento que cambiara el destino del juego. Y fue entonces cuando Lane Thomas, la gran apuesta de los Guardianes en la fecha límite de cambios, tomó su turno al bate.

Con el primer lanzamiento que vio de Tarik Skubal, Thomas estrelló la pelota contra el muro de 19 pies en el jardín izquierdo. El grand slam resonó como un golpe definitivo, el sexto en la historia de los Guardianes en la postemporada y el primero desde que Francisco Lindor lo lograra contra los Yankees en 2017. Ese batazo no solo rompió el empate, sino que encaminó a Cleveland a una victoria por 7-3 sobre Detroit en el Juego 5, asegurando su pase a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2016.

The Battle of the Midwest belongs to Cleveland.#ForTheLand | #GuardsBall pic.twitter.com/wtwQ8dfKcv

— Cleveland Guardians (@CleGuardians) October 12, 2024