¡Se fue sin pagar! Buscan a cliente fugitivo en Cabo San Lucas

A través de las redes sociales, el personal de un establecimiento de comida reportó que un comensal se retiró del lugar sin pagar la cuenta. Según la denuncia en línea, un individuo ingresó al establecimiento el pasado viernes y consumió una serie de alimentos. Sin embargo, al momento de pagar la cuenta, el hombre se negó a hacerlo y abandonó el restaurante.

CPS Noticia y Tribuna de México sostuvo una entrevista exclusiva con Michelle Moran, empleada del restaurante Dos Marías en la delegación de Cabo San Lucas. Ella compartió detalles sobre lo ocurrido esa mañana.

Me pidió la clave del Wi-Fi, se la proporcioné y revisó el menú varias veces. En primer lugar, ordenó un jugo verde, luego un chocolate, unas enmoladas, dos cafés helados y, por último, me dijo que también quería probar los waffles. Comió muy bien. Cuando pidió la cuenta, le llevé la terminal porque planeaba pagar con tarjeta, pero la terminal marcó ‘fondos insuficientes’.”

Acto seguido, de acuerdo con lo declarado por Michelle, intentó pasar la tarjeta por lo menos tres veces. En cada intento, apareció la misma leyenda de “fondos insuficientes”. En ese momento, el hombre, vestido con pantalón negro, playera blanca y tez morena, realizó algunos movimientos en su celular y mencionó que su tarjeta estaba bloqueada, lo que le impedía efectuar el pago. Ante esta situación, la empleada del restaurante le indicó que, si la tarjeta no funcionaba, debía optar por otro método de pago.

“Yo le dije que necesitaría que alguien le transfiriera el dinero o que respondiera por él, porque no podía dejarlo ir así. Él me comentó: ‘¿crees que me voy a quemar por 560 pesos?’. Yo le aclaré que nunca mencioné que me estaba robando, solo le indiqué que debería realizar el pago. Luego me pidió un momento para hacer algunas llamadas y me dijo que tenía que ir al banco para resolver el problema con su tarjeta.”