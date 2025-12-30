Clima en 2025: científicos de la WWA lo señalan como un año marcado por extremos que redefinen la emergencia global

El cambio climático hizo de 2025 uno de los tres años más calientes de los que se tenga registro, aseguran científicos de la World Weather Attribution ( WWA), quienes realizaron un estudio en el que identificaron 17 desastres severos ocurridos en los últimos 365 días a nivel mundial.

Dichos desastres fueron agravados por el calentamiento global, pues fue también la primera vez que el promedio de temperatura a lo largo de tres años superó el umbral establecido en el Acuerdo de París de 2015 para limitar el calentamiento a no más de 1,5 grados Celsius respecto a la época preindustrial.

Este año se perfila como uno de los más cálidos desde que existen registros y ha estado marcado por olas de calor, precipitaciones intensas e incendios forestales que han cobrado vidas, causado daños económicos y puesto a prueba la capacidad de adaptación de comunidades en todos los continentes.

Temperaturas récord y eventos extremos

Los investigadores del World Weather Attribution (WWA) identificaron más de 150 eventos climáticos severos en todo el mundo, de los cuales 17 fueron significativamente agravados por el cambio climático inducido por actividades humanas.

Las olas de calor fueron el fenómeno más letal del año, con episodios prolongados que impactaron a Europa, África y las Américas, y se estima que miles de personas fallecieron debido a condiciones de calor extremo. En paralelo, regiones desde México hasta Asia enfrentaron lluvias torrenciales que provocaron inundaciones devastadoras, mientras que incendios forestales arrasaron áreas extensas de vegetación, alimentados por condiciones secas e inusualmente altas temperaturas.

Impactos humanos y económicos

Los efectos del clima extremo en 2025 han sido profundos no solo en términos ambientales, sino también sociales y económicos. Comunidades vulnerables sufrieron la mayor parte de los impactos, desde pérdidas de vidas hasta daños en infraestructura crítica y pérdidas económicas significativas. Sectores como la agricultura enfrentaron interrupciones por sequías e inundaciones, lo que ha repercutido en la producción y precios de alimentos.

Además, la respuesta a eventos como ciclones, tormentas y huracanes expuso limitaciones en sistemas de alerta y adaptación, especialmente en países con menos recursos para hacer frente a desastres. El fenómeno conocido como huracán Melissa mostró cómo, incluso con preparación, los impactos del clima extremo pueden superar la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

Lee más: Baja California Sur se perfila para cerrar el año con clima ideal y alta expectativa por el avistamiento de ballenas

Políticas climáticas y desafíos futuros

A pesar de la evidencia científica creciente sobre los efectos del calentamiento global en el clima, las negociaciones internacionales de 2025 terminaron sin compromisos vinculantes para la eliminación de combustibles fósiles, un factor clave señalado por expertos para mitigar futuros extremos climáticos. Los científicos insisten en que las reducciones rápidas de emisiones combinadas con medidas de adaptación más robustas son esenciales para disminuir la frecuencia y severidad de estos fenómenos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.