Nochebuena 2025 irá de los -10°C a los 40°C: Clima del 24 de diciembre en cada estado de México

La Nochebuena del 2025 ya se acerca y entre las dudas que surgen en la población es cómo será el clima del 24 de diciembre en México para saber qué vestir en esta fecha tan especial.

Es por eso que hoy te damos a conocer el pronóstico del tiempo que ya ha emitido el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, destacando que habrá estados que tendrán altas temperaturas que alcanzarán los 40°C, mientras que otras entidades de la República Mexicana el termómetro caerá hasta -10°C, es decir habrá un clima gélido.

Las lluvias también estarán presentes en esta Nochebuena en México, país en el que recién inició la temporada invernal este domingo 21 de diciembre.

A continuación, de tejamos los pronósticos del clima para el 24 de diciembre del 2025, según el reporte emitido por la Conagua. ¡Toma nota!

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

: Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Estado de México, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan).

: Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Estado de México, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Sonora, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Ciudad de México.

: Sonora, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Ciudad de México. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : golfo de California, Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: golfo de California, Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

golfo de Tehuantepec. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León, Tamaulipas, Morelos y Quintana Roo.

: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León, Tamaulipas, Morelos y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Recomendaciones para mitigar el frío en México

Para los estados que tendrán bajas temperaturas, la Coordinadora Nacional de Protección Civil recuerda a la población que: “en temporada invernal vestirte por capas ayuda a conservar el calor y adaptarte mejor a los cambios de temperatura”.

