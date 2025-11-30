Clima adverso afecta varias regiones del país este fin de semana

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advierte que un escenario de clima adverso impacta diversas regiones del país debido a la presencia de varios sistemas meteorológicos que generan bajas temperaturas, lluvias y fuertes rachas de viento. La autoridad exhorta a la población a reforzar medidas de autocuidado ante los riesgos que se presentan este fin de semana.

De acuerdo con la CNPC, el frente frío número 17 se aproxima al norte y noreste del país, donde interactúa con otros fenómenos atmosféricos que provocan un notable descenso de temperatura en estados del norte, noreste y oriente. Las condiciones se mantienen inestables durante las próximas 72 horas, según reportes oficiales.

Las autoridades meteorológicas detallan que se registran rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como un evento de “Norte” de corta duración pero muy intenso en costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Estas condiciones afectan actividades portuarias y el tránsito costero.

Al mismo tiempo, un canal de baja presión y el ingreso de humedad ocasionan lluvias y chubascos en el sureste del país, mientras que una vaguada en niveles medios y altos, junto con la corriente en chorro polar y un río atmosférico, generan precipitaciones en el noroeste y occidente del territorio nacional.

Las autoridades mantienen la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua y Durango durante la madrugada del lunes, debido a la persistencia de temperaturas muy bajas en regiones montañosas.

La CNPC recuerda a la población la importancia de proteger a los sectores más vulnerables ante las bajas temperaturas, como niñas, niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, e insiste en evitar la exposición a cambios bruscos de clima.

También recomienda extremar precauciones por vientos fuertes, mantenerse alejado de árboles y estructuras susceptibles de caer, además de evitar cruzar ríos o zonas inundadas durante episodios de lluvias intensas. En zonas serranas de Chihuahua y Durango, pide mantenerse alerta ante posibles heladas o nevadas.

Finalmente, Protección Civil, ante las concisiones de clima adverso, reitera el llamado a atender en todo momento las indicaciones de autoridades locales, subrayando que la prevención es clave ante este escenario de clima adverso que afecta distintas regiones del país.