Cielo despejado y altas temperaturas dominan el clima este lunes en Baja California Sur

Este lunes 3 de noviembre, Baja California Sur amanece bajo un cielo completamente despejado y condiciones estables en todo su territorio. A diferencia de otros estados afectados por el frente frío 12, la península mantiene temperaturas cálidas durante el día, amaneceres frescos y un fuerte índice de radiación solar, especialmente entre las 11:00 y 13:00 horas, cuando se recomienda protección solar de alto FPS.

Las temperaturas mínimas se presentan principalmente al amanecer, con valores de entre 14 y 17 °C en Guerrero Negro, Bahía Tortugas, Bahía Asunción y Ciudad Constitución. En localidades como Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo descienden hasta los 14 °C, mientras que Mulegé y Santa Rosalía registran amaneceres cálidos por arriba de los 22 °C.

Durante la tarde, el calor se intensifica especialmente en zonas del interior. Ciudad Constitución alcanzará hasta 38 °C, posicionándose como el punto más caluroso del estado. Le siguen Mulegé, La Paz y Loreto, con máximas de entre 32 y 33 °C. En contraste, regiones costeras del Pacífico como Guerrero Negro, Bahía Tortugas y Bahía Asunción mantendrán temperaturas más moderadas, entre 25 °C y 27 °C gracias a la influencia marina.

Las mínimas y máximas para hoy Baja California Sur: Guerrero Negro 16° y 25°, Bahía Tortugas 16° y 25°, Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo 14° y 32°, Bahía Asunción 17° y 25°, Santa Rosalía 23° y 32°, Estero de la Bocana 18° y 27°, Mulege 22° y 33°, San Juanico 21° y 31°, Loreto 26° y 32°, San Carlos 21° y 26°, Ciudad Constitución 17° y 38°, La Paz 22° y 33°, Todos Santos 21° y 28°, San José del Cabo 22° y 31°.

Las condiciones atmosféricas favorecen cielo despejado de costa a sierra, sin probabilidad de lluvias ni nublados significativos. Esto permite una mayor entrada de radiación ultravioleta; por ello, se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, utilizar protector solar FPS 50+, gafas oscuras, sombrero o ropa ligera de manga larga.

Los vientos serán ligeros a moderados, de 15 a 25 km/h, con brisas costeras más intensas por la tarde en zonas como La Paz, San Juanico y Bahía Asunción. El mar permanecerá en condiciones estables, apto para actividades turísticas y pesqueras, aunque se recomienda precaución en embarcaciones menores por cambios térmicos y mareas.

