Clima en BCS hoy: La Paz y Los Cabos, con jueves soleado y casi 30°

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), compartió cuál es el pronóstico del clima este jueves 14 de noviembre para el estado de Baja California Sur.

Según el informe matutino del SMN, para este día habrá cielo con nubosidad dispersa y ambiente fresco en la región, así como posibles bancos de niebla en zonas serranas, mientras que ya por la tarde y noche se espera ambiente templado a cálido sin registro de lluvias.

También se prevé viento del noroeste de 15 a 30 km/h en la región, y con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Baja California. Asimismo, se pronostica oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

Mencionaron que el frente frío No. 9 recorrerá el noreste del país y gradualmente el oriente de México, originando lluvias puntuales fuertes en dichas regiones. Por otro lado, un nuevo frente frío (No. 10) ingresará sobre el norte de Baja California.

Además, un canal de baja presión sobre el sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe favorecido por la circulación de la depresión tropical Diecinueve que se localizará frente a las costas de Honduras, ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el sureste mexicano y península de Yucatán.

Finalmente, prevalecerá baja probabilidad de lluvias en el noroeste y norte del territorio nacional, así mismo se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico y la península de Yucatán.

Clima en La Paz y Los Cabos

La Paz tendrá cielo despejado, con una probabilidad de lluvia del 0%, además, habrá una temperatura mínima de 19°, mientras que la máxima será de 29°.

Los Cabos tendrá cielo despejado y una temperatura mínima de 19°, así como una máxima de 30°; la probabilidad de lluvia es de 0% y la velocidad del viento es de 5 a 10 km/h en dirección al sureste.