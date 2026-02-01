Clima del 2, 3 y 4 de febrero: Frente Frío 32 provocará heladas y temperaturas gélidas en estos estados de México

México disfruta del primer megapuente de febrero y antes de salir de casa a pasear es importante que consulten cómo será estado del tiempo en las próximas horas, es por ello que hoy te traemos el pronóstico del clima del 2, 3 y 4 de febrero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua informó que el Frente Frío 32 se desplazará sobre el territorio nacional este 2, 3 y 4 de febrero, generando un marcado descenso de temperatura.

Los estados donde hará más frío son Chihuahua, Durango, Sonora y Baja California, donde se pronostican temperaturas mínimas de entre -10 y -5 grados centígrados con heladas severas en las zonas montañosas.

Para este 2 de febrero, la masa de aire frío asociada al Frente Frío 32 mantendrá un ambiente gélido durante la mañana y noche en la Mesa del Norte.

Además de las entidades mencionadas, se esperan valores de entre -5 y 0 grados en las sierras de Zacatecas, Coahuila y el Estado de México, mientras que las rachas de viento superarán los 60 km/h en el Golfo de California, elevando la sensación de frío.

Hacia el 3 de febrero, el fenómeno se extenderá provocando lluvias aisladas en el noreste del país. Sin embargo, el foco de atención sigue en las zonas altas de la Sierra Madre Occidental, donde las condiciones para la caída de aguanieve o nieve son latentes.

El clima en México se verá influenciado por este sistema, obligando a las autoridades de Protección Civil a emitir alertas por bajas temperaturas en comunidades rurales.

La llegada del Frente Frío 32 ocurre en una de las etapas más críticas del invierno en México. Estadísticas de la Conagua indican que los sistemas numerados entre el 30 y el 40 suelen ser los más agresivos para el norte de la República.

Antecedentes de años previos muestran que la interacción de estos frentes con corrientes en chorro polar puede paralizar tramos carreteros en Chihuahua y Sonora debido al congelamiento del asfalto.

Para el 4 de febrero, se prevé que el sistema frontal comience a modificar sus características térmicas; no obstante, el ambiente frío persistirá en gran parte del país.

La Ciudad de México y zonas aledañas a la ZMVM registrarán mínimas de 6 a 8 grados, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos recomienda mantener la vigilancia ante cambios bruscos en el termómetro.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México