Clima en La Paz y Los Cabos lunes 19 de enero 2026

Para este lunes 19 de enero, se pronostica que el Clima en La Paz y Los Cabos experimentará una jornada de contrastes meteorológicos en las principales zonas urbanas del estado. En la capital, durante la madrugada, el Clima se mantendrá fresco y con intervalos nubosos constantes. A las 02:00 horas se registrará una temperatura de 21°C con condiciones parcialmente nubosas, mientras que para las 05:00 horas el termómetro descenderá ligeramente a los 20°C bajo un cielo de nubes y claros.

Al iniciar la mañana, en La Paz se apreciará un ascenso gradual en la intensidad del calor y la fuerza del viento. Para las 08:00 horas se mantendrán los 21°C, pero hacia el mediodía la temperatura escalará hasta los 26°C con una radiación ultravioleta de nivel medio. El viento cambiará su dirección hacia el norte, incrementando su velocidad con ráfagas que podrían alcanzar los 32 kilómetros por hora.

Durante la tarde en la zona paceña, se alcanzará la temperatura máxima del día, llegando a los 27°C alrededor de las 14:00 horas bajo condiciones de cielo parcialmente nuboso. La intensidad del viento del norte será más notable en este periodo, con ráfagas máximas de 36 kilómetros por hora. Cerca de las 17:00 horas, el ambiente comenzará a refrescar situándose en los 24°C, aunque la sensación térmica se mantendrá un grado por encima.

Finalmente, durante la noche en la capital sudcaliforniana, el cielo tenderá a cubrirse totalmente, presentándose un ambiente templado y estable. A las 20:00 horas se registrarán 22°C con una sensación térmica de 25°C, condiciones que persistirán hasta el cierre del día con nubosidad parcial. El viento disminuirá considerablemente su intensidad, oscilando entre los 6 y 18 kilómetros por hora.

En lo que respecta a la zona sur de la entidad, durante la madrugada del lunes, el Clima en Los Cabos se mantendrá estable con cielos de nubes y claros. A las 02:00 horas, el termómetro marcará los 22°C con una sensación térmica idéntica, acompañada de vientos ligeros del norte. Hacia las 05:00 horas, la temperatura descenderá levemente a los 21°C, manteniendo la presencia de nubosidad dispersa.

Al iniciar la mañana, en Los Cabos se experimentará un aumento notable en la temperatura y la sensación de humedad. A partir de las 08:00 horas se registrarán 22°C, aunque la sensación térmica subirá a los 25°C bajo un cielo parcialmente nuboso. Para el mediodía, el calor se intensificará llegando a una máxima de 29°C, con un índice de radiación ultravioleta de nivel medio que requerirá protección solar.

Para la tarde en el destino turístico, la nubosidad parcial persistirá mientras la temperatura se estabilizará en torno a los 27°C a las 14:00 horas. El viento cambiará de dirección hacia el sur, incrementando su fuerza con ráfagas de hasta 28 kilómetros por hora. Cerca de las 17:00 horas, el ambiente refrescará ligeramente a los 26°C, manteniendo condiciones aptas para actividades al aire libre con vientos constantes.

Finalmente, durante la noche en la región de Los Cabos, el cielo tenderá a cubrirse totalmente, ofreciendo un ambiente templado. A las 20:00 horas se registrarán 24°C con una sensación térmica de 25°C bajo un manto nuboso denso. Al cierre del día, las nubes comenzarán a disiparse gradualmente regresando a un estado de nubes y claros con 22°C, mientras los vientos del norte regresarán con intensidad leve.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/