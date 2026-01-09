Clima en La Paz y Los Cabos, 9 de enero de 2026

Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 8 de Enero, 2026
Clima en La Paz y Los Cabos anticipará vientos, nubes y temperaturas templadas a lo largo de este viernes 9 de enero
8 enero, 2026
El Clima en La Paz y Los Cabos para el viernes 9 de enero de 2026 se desarrollará con condiciones contrastantes a lo largo del día; el Clima en La Paz y Los Cabos marcará una jornada de vientos del norte, nubosidad variable y ambiente fresco por la noche.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz se mantendrá con nubes y claros, temperaturas cercanas a los 17 grados y sensación térmica estable; se prevé viento flojo de noreste con rachas de entre 2 y 11 kilómetros por hora, sin riesgos relevantes.

Al avanzar la mañana, el Clima en La Paz evolucionará con intervalos de nubes y claros y un ligero ascenso térmico, alcanzando hasta 23 grados hacia el mediodía; el viento cambiará a componente norte y se intensificará de forma moderada.

Por la tarde, el Clima en La Paz presentará condiciones mayormente soleadas, con sensación térmica cercana a los 25 grados; el viento del norte será fuerte durante varias horas, lo que podría influir en actividades al aire libre.

Hacia la noche, el Clima en La Paz regresará a cielos despejados y luego parcialmente nublados, con temperaturas que descenderán a entre 18 y 19 grados, mientras el viento se mantendrá moderado del norte.

En cuanto al sur del estado, durante la madrugada el Clima en Los Cabos se mantendrá con nubes y claros, temperaturas alrededor de los 17 grados y sensación térmica similar; se prevé viento moderado del norte y noroeste.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos evolucionará hacia condiciones mayormente soleadas, con temperaturas que subirán gradualmente hasta los 24 grados y radiación solar de nivel medio hacia el mediodía.

Durante la tarde, el Clima en Los Cabos registrará intervalos de nubes y claros, con máximas cercanas a los 26 grados y sensación térmica estable; el viento del norte se mantendrá constante en zonas costeras.

Finalmente, en la noche, el Clima en Los Cabos presentará cielo parcialmente nublado que tenderá a despejarse, con descenso térmico hasta los 16 grados y viento moderado del noroeste, cerrando una jornada fresca en la región.

