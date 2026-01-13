Frente frío 27 y aire polar sacuden a México con lluvias intensas, nevadas y vientos de hasta 80 km/h

El país enfrenta un episodio meteorológico de alto impacto por la combinación del frente frío número 27, una masa de aire polar y una segunda tormenta invernal, lo que configura un escenario de contrastes extremos entre el norte y el sureste durante el martes 13 y miércoles 14 de enero. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el sistema traerá desde lluvias intensas y evento de “Norte” hasta condiciones gélidas con heladas severas y potencial de nieve en varias regiones.

El frente frío 27 permanecerá estacionario sobre la península de Yucatán, situación que mantendrá un patrón persistente de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste del país. Esta condición explica la alta probabilidad de acumulados significativos en estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con riesgos asociados a encharcamientos, crecidas de ríos y afectaciones urbanas.

Leer más: Requisitos digitales y costos para el Canje de Placas 2026 en Quintana Roo

La masa de aire polar asociada al sistema no solo reforzará el descenso térmico nocturno, sino que mantendrá mañanas y noches frías a muy frías en el centro del territorio nacional. Aunque se prevé un ligero aumento de temperaturas diurnas en el oriente y sureste, el contraste térmico será marcado, especialmente en zonas altas donde el frío se intensifica al amanecer.

En el norte del país, la segunda tormenta invernal se desplazará sobre Coahuila desde la mañana del martes, generando ambiente muy frío a gélido y precipitaciones en el norte y noreste. Este sistema eleva la probabilidad de caída de nieve, aguanieve o lluvia engelante en regiones de Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, condiciones que pueden afectar carreteras y actividades productivas.

La interacción de un canal de baja presión en el golfo de México con un nuevo frente frío y una vaguada en altura reforzará las lluvias en el oriente y sureste. A esto se suma el ingreso de humedad del océano Pacífico, que favorecerá precipitaciones en estados del occidente, centro y sur, ampliando el alcance del temporal más allá de las zonas típicamente invernales.

Leer más: EN VIVO: Así está el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 13 de enero 2026

Para el martes 13 de enero, el pronóstico detalla lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el sur de Veracruz, particularmente en Los Tuxtlas y la región Olmeca, mientras que se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán. En el norte y centro del país, los intervalos de chubascos alcanzarán a entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, con lluvias aisladas en estados del centro-occidente.

El viento será otro de los factores de riesgo durante este evento. Se prevé un evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como rachas de hasta 70 km/h en Veracruz. Estas condiciones estarán acompañadas por oleaje elevado, de hasta cuatro metros en la costa veracruzana y el golfo de Tehuantepec, lo que representa un peligro para la navegación y actividades costeras.

Leer más: Policías de Tulum son expuestos por extorsión a turistas estadounidenses

A pesar del dominio del frío en amplias zonas, el contraste térmico se reflejará en temperaturas máximas elevadas en el Pacífico mexicano. Regiones costeras de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca alcanzarán entre 35 y 40 grados Celsius, mientras que áreas de Sinaloa, Nayarit y el sur de Chiapas rondarán los 30 a 35 grados, evidenciando la diversidad climática que acompaña a este sistema frontal.

El SMN mantiene el llamado a la población para mantenerse informada y extremar precauciones ante lluvias intensas, vientos fuertes, oleaje elevado y bajas temperaturas. La combinación de frentes fríos, aire polar y tormentas invernales convierte este episodio en uno de los más relevantes de la temporada, con impactos potenciales en movilidad, servicios y seguridad en distintas regiones del país.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO