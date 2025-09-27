¿Lloverá hoy en La Paz y Los Cabos? Clima EN VIVO en BCS, hoy sábado 27 de septiembre

¿Narda afectará el clima hoy sábado 27 de septiembre de 2025 en Baja California Sur, habrá lluvias o hará calor? Descubre cuáles serán condiciones climáticas, según los pronósticos del tiempo que han emitido esta mañana la Conagua y la Subsecretaría de Protección Civil de BCS.

El clima de hoy será variable debido a una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur del golfo de California y la influencia del huracán Narda, según el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a las 06:00 horas.

En La Paz y Los Cabos, se esperan cielos despejados a medio nublados durante el día, con posibilidad de lluvias ligeras y chubascos que podrían estar acompañados de descargas eléctricas.

De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur, en el municipio de Los Cabos se prevén lluvias dispersas de 5 mm o menos, con áreas focalizadas en la sierra La Laguna que podrían registrar entre 10 y 15 mm, especialmente entre las 14:00 y 16:00 horas.

Estas lluvias podrían incluir actividad eléctrica, por lo que se recomienda precaución en zonas serranas.

Por otro lado, en La Paz, Comondú y Loreto, las lluvias serán escasas o nulas, mientras que en Mulegé no se espera precipitación alguna.

El ambiente en la región será cálido a caluroso durante la tarde, con temperaturas máximas que oscilarán entre 30 y 35 °C en Baja California Sur.

El huracán Narda, desplazándose hacia el oeste, provocará oleaje elevado de 2.0 a 3.0 metros en la costa occidental de la península de California, por lo que se recomienda precaución a los navegantes.

¿Dónde hará más calor hoy en México y en Baja California Sur?

Y si te preguntas ¿Cómo estará el calor hoy en BCS y todo México? A nivel nacional, el SMN reporta que las temperaturas más altas, de 35 a 40 °C, se registrarán en el noreste de Baja California, sur de Sonora, noreste de Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

En Baja California Sur, el municipio de Loreto destacó ayer con una temperatura máxima de 39.4 °C, y se espera que hoy las temperaturas máximas alcancen hasta 35 °C en toda la región, especialmente en zonas costeras.