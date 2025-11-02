Clima en La Paz y Los Cabos sábado 02 de noviembre de 2025

Para este domingo, con la llegada del frente frío No 12, Baja California Sur, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se espera ligero descenso en la temperatura, con cielos despejados.

En Los Cabos se espera una jornada con cielo mayormente soleado a parcialmente nublado, con máximas aproximadas de 28-29 °C durante la tarde. Por la noche, el mercurio descenderá gradualmente hasta los 22-24 °C.

En La Paz el panorama es similar, con ambiente cálido durante el día (hasta unos 30 °C) y descenso nocturno hacia los 21-23 °C. Para Baja California Sur se prevé una temperatura máxima de hasta 35 °C en algunas zonas bajas y una mínima cercana a los 21 °C durante la madrugada.

Viento, humedad y fenómenos adicionales

Aunque no se prevén lluvias significativas para la zona sur de la península, las autoridades meteorológicas advierten que el ingreso de sistemas frontales en el país podría generar descensos matutinos de temperatura, especialmente en madrugadas frescas.

No obstante, en estas localidades costeras del sur del estado, el impacto del frente frío es menor, por lo que no se espera evento de viento fuerte ni “norte” intenso para el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tiene bajo seguimiento el ingreso del denominado Frente Frío Número 12, que dejará efectos más concretos en el norte y noreste del país; para la península de Baja California Sur sus efectos serán leves, pero sí se esperan madrugadas más frescas y posibilidad de neblina costera.

Recomendaciones para actividades al aire libre

Dado que el clima será mayormente estable y favorable para salidas, turismo o actividades al aire libre, se sugiere lo siguiente:

Aprovechar las horas tempranas del día o la tarde para caminatas o visitas a zonas costeras, ya que el sol estará presente y las temperaturas cálidas serán confortables.

Usar protección solar (sombrero, gafas, bloqueador), especialmente dado que el cielo estará despejado buena parte del día.

Hidratarse correctamente, en especial durante las actividades al exterior.

Por la noche o madrugada se recomienda llevar una capa ligera de abrigo —sobre todo si se transita por zonas más elevadas o se permanece en exteriores hasta tarde—, pues las temperaturas bajarán frente a las mañanas.

Si se va a navegar o realizar actividades marítimas, aunque no se espera viento fuerte, siempre es buena práctica revisar el estado del mar y la posible formación de neblina costera temprano en la mañana.

Se anticipa un día cálido, con buen clima para disfrutar al aire libre, y noches frescas que invitan a un ambiente más tranquilo. Estaremos alertas a nuevos avisos oficiales en caso de que el frente frío o algún cambio repentino modifique este pronóstico.