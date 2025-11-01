Clima en La Paz y Los Cabos sábado 01 de noviembre de 2025

Para este sábado, con la llegada del penúltimo mes del año, el clima para La Paz y los Cabos, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se esperan temperaturas cálidas, con cielos despejados.

La jornada en Los Cabos se presenta mayormente despejada, con temperaturas que comenzarán en aproximadamente 22-24 °C por la mañana y ascenderán hacia un pico de 28-29 °C al mediodía. A partir de la tarde la temperatura irá bajando gradualmente hacia los 25-24 °C, y por la noche se espera un ambiente tranquilo, despejado y con mínimas alrededor de los 21-22 °C.

Consejos para el día:

Una mañana templada que invita a actividades al aire libre, pero con buen sol desde media mañana.

Al punto más cálido del día conviene usar protección solar, gafas y mantenerse hidratado.

Por la tarde-noche, aunque siga despejado, la temperatura baja lo suficiente para considerar una prenda ligera si vas a estar fuera.

No se esperan lluvias ni nubes importantes, por lo que es un día estable meteorológicamente.

En La Paz el clima será similar en cuanto a estabilidad: cielos despejados desde temprano, con mínimas en el rango de 18-21 °C en la mañana temprana y un ascenso que alcanzará los 30 °C al principio de la tarde. Hacia el atardecer la temperatura bajará lentamente hasta situarse en torno a los 24-25 °C por la noche.

Aspectos a considerar:

Mañana fresca que se convierte en bastante cálida al mediodía, así que también conviene vestirse en “capas” para adaptarse.

El sol será fuerte al mediodía, así que protección solar es muy recomendable.

Durante la tarde-noche, la bajada de temperatura hará que el ambiente sea mucho más agradable para paseos o actividades exteriores.

Dado que no hay pronóstico de lluvias ni nubosidad significativa, será un día ideal para estar al aire libre.

