Clima en La Paz y Los Cabos sábado 01 de noviembre de 2025
Para este sábado, con la llegada del penúltimo mes del año, el clima para La Paz y los Cabos, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se esperan temperaturas cálidas, con cielos despejados.
La jornada en Los Cabos se presenta mayormente despejada, con temperaturas que comenzarán en aproximadamente 22-24 °C por la mañana y ascenderán hacia un pico de 28-29 °C al mediodía. A partir de la tarde la temperatura irá bajando gradualmente hacia los 25-24 °C, y por la noche se espera un ambiente tranquilo, despejado y con mínimas alrededor de los 21-22 °C.
Consejos para el día:
- Una mañana templada que invita a actividades al aire libre, pero con buen sol desde media mañana.
- Al punto más cálido del día conviene usar protección solar, gafas y mantenerse hidratado.
- Por la tarde-noche, aunque siga despejado, la temperatura baja lo suficiente para considerar una prenda ligera si vas a estar fuera.
- No se esperan lluvias ni nubes importantes, por lo que es un día estable meteorológicamente.
En La Paz el clima será similar en cuanto a estabilidad: cielos despejados desde temprano, con mínimas en el rango de 18-21 °C en la mañana temprana y un ascenso que alcanzará los 30 °C al principio de la tarde. Hacia el atardecer la temperatura bajará lentamente hasta situarse en torno a los 24-25 °C por la noche.
Aspectos a considerar:
- Mañana fresca que se convierte en bastante cálida al mediodía, así que también conviene vestirse en “capas” para adaptarse.
- El sol será fuerte al mediodía, así que protección solar es muy recomendable.
- Durante la tarde-noche, la bajada de temperatura hará que el ambiente sea mucho más agradable para paseos o actividades exteriores.
- Dado que no hay pronóstico de lluvias ni nubosidad significativa, será un día ideal para estar al aire libre.
