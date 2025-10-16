Lluvias torrenciales durante el fin de semana para el sureste de México: Conagua y SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han emitido una advertencia por lluvias intensas a torrenciales que afectarán el sureste de México este fin de semana, principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas. De acuerdo con los pronósticos oficiales, el acumulado de precipitaciones durante los próximos tres días podría superar los 200 milímetros en algunas regiones, aumentando el riesgo de deslaves, desbordamientos y cortes de energía.

El fenómeno responde a la interacción entre una vaguada monzónica activa y la entrada de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, que están generando un canal de baja presión sobre el sur del país. Estas condiciones propician el desarrollo de nubes densas y tormentas eléctricas de gran intensidad, con posibilidad de caída de granizo y rachas de viento superiores a los 70 km/h en zonas serranas.

Los meteorólogos prevén que las lluvias persistirán todo el fin de semana con tendencia a disminuir gradualmente a inicios de la próxima semana. Sin embargo, el acumulado de los tres días podría saturar los suelos y provocar escurrimientos prolongados, afectando principalmente a comunidades rurales y vías de comunicación.

Las autoridades locales mantienen vigilancia en regiones como la Sierra Sur, el Istmo de Tehuantepec y la Selva Lacandona, donde las condiciones del terreno favorecen los deslizamientos de tierra. La Conagua ha exhortado a la población a seguir de cerca los avisos meteorológicos y evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.

Expertos advierten que la temporada de lluvias 2025 podría cerrar con un comportamiento más agresivo de lo normal, influenciado por los remanentes del fenómeno La Niña, que sigue intensificando la actividad pluvial en el Pacífico mexicano.