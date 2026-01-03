Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 2 de Enero, 2026
Nacional

¡Habrá frío intenso! Temperaturas de hasta -15 se pronostican en México este sábado 3 de enero: Conagua

Conoce cómo será el clima en México este sábado 3 de enero del 2026: la Conagua pronostica desde neblina hasta heladas en diversos estados del país
2 enero, 2026
Un clima gélido y con temperaturas de hasta -15°C se esperan este sábado en México, según el pronóstico del clima del 3 de enero del 2026, que ha emitido el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

Durante las primeras horas del sábado prevalecerá un ambiente muy frío a gélido en gran parte del territorio nacional, especialmente en zonas serranas, debido al ingreso de un nuevo frente frío sobre el norte y noreste del país, la aproximación de un segundo frente frío al noroeste y la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

Según el pronóstico del tiempo, también se esperan temperaturas mínimas extremas de -15 a -10 °C con heladas en zonas serranas de Durango, de -10 a -5 °C con heladas en serranías de Chihuahua, y de -5 a 0 °C con heladas en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

En tanto, se registrarán mínimas de 0 a 5 °C (con posibles heladas en las zonas más altas) en serranías de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Ante estas condiciones de frío intenso, el SMN recomienda a la población tomar medidas preventivas: abrigarse adecuadamente con ropa en capas, hidratarse correctamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores.

México también tendrá fuertes vientos y lluvias este 3 de enero del 2026

El pronóstico del clima de este sábado 3 de enero del 2026 también prevé que haya vientos con rachas de 30 a 50 km/h en el golfo de California, Baja California Sur, costa de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Estos vientos podrían ocasionar el derribo de árboles, anuncios publicitarios y objetos sueltos.

También podrían presentarse bancos de niebla que reduzcan la visibilidad en tramos carreteros y áreas urbanas.

El ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en Baja California, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Jalisco, Colima y Chiapas.

Estos eventos de precipitación serán dispersos y de menor intensidad en comparación con días previos.

