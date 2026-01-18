Frente frío 29 congelará a México: se esperan nevadas y lluvias intensas para los próximos días

Durante los días 18, 19, 20 y 21 de enero del 2026, el frente frío número 29 se desplazará sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, provocando un drástico descenso de temperatura y lluvias puntuales intensas en estados como Veracruz y Puebla.

Este sistema, impulsado por una masa de aire polar, generará condiciones de ambiente gélido con heladas en las zonas serranas del norte y centro del país, además de la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas montañosas más altas.

El fenómeno es resultado de la interacción del frente con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que intensificará los efectos invernales en gran parte del territorio nacional.

Para el domingo 18 de enero, se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en las sierras de Chihuahua, Coahuila y Durango. Asimismo, se espera la caída de nieve o aguanieve en cimas como el Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que estas condiciones del clima podrían congelar la carpeta asfáltica en tramos carreteros, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén lluvias muy fuertes a intensas en las regiones de la Sierra Norte de Puebla y el norte de Veracruz (Totonaca y Nautla), con acumulados de hasta 150 mm.

También se registrarán lluvias fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán. Además, el evento de Norte generará rachas de viento de 70 a 90 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de 50 a 70 km/h en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, con oleaje elevado de hasta 5 metros.

Sistemas invernales en México

La llegada del frente frío 29 a México ocurre apenas unos días después del paso del frente número 28, lo que ha mantenido un ambiente frío persistente en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Históricamente, el mes de enero es uno de los más activos en cuanto a sistemas frontales y tormentas invernales en México, afectando principalmente a entidades como Baja California, Sonora, Zacatecas y el Estado de México.

Las autoridades de la Conagua y el Gobierno de México mantienen el monitoreo constante, ya que se espera que durante el lunes 20 de enero y el martes 21 de enero, el sistema comience a modificar sus características térmicas, aunque la masa de aire frío seguirá generando mañanas muy frías en el interior del país.

