México entra con el Frente Frío 29 a una semana lluviosa, ventosa y muy fría

El clima en México entrará en una de sus fases más crudas del invierno durante la cuarta semana de enero, con un escenario dominado por frentes fríos, lluvias de consideración y temperaturas mínimas que en algunas regiones descenderán hasta los -10 grados. El impacto será generalizado, pero con especial severidad en zonas del norte, centro y oriente del país, donde el ambiente frío a muy frío persistirá incluso después del retiro del actual sistema frontal.

Las condiciones adversas están asociadas al Frente Frío número 29, que en los últimos días ha provocado un descenso marcado de temperaturas y episodios de lluvias intensas en diversas entidades. Aunque este sistema podría debilitarse hacia el martes, el alivio será momentáneo, ya que un nuevo frente frío avanzará sobre el Golfo de México, manteniendo la inestabilidad atmosférica y las bajas temperaturas durante buena parte de la semana.

El inicio de este periodo estará marcado por precipitaciones de alto impacto en el sureste y el Golfo. Se esperan lluvias muy fuertes a intensas en regiones de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, con acumulados capaces de generar encharcamientos, crecidas de ríos y deslaves en zonas serranas. Estados como Tabasco y áreas específicas de Veracruz también enfrentarán lluvias fuertes, mientras que entidades del centro y occidente registrarán chubascos y precipitaciones intermitentes.

El patrón de lluvias se extenderá de forma más dispersa hacia el centro del país, alcanzando a Puebla, Campeche, Quintana Roo, Estado de México, Hidalgo y Yucatán, entre otros. Incluso entidades del Bajío y el Valle de México no quedarán al margen, con lluvias aisladas que, aunque menores en volumen, se sumarán al descenso térmico y al ambiente húmedo, elevando la sensación de frío durante las madrugadas y noches.

El aspecto más severo del pronóstico se concentrará en las temperaturas mínimas. Zonas serranas de Chihuahua y Durango enfrentarán heladas extremas con registros de hasta -10 grados, mientras que amplias regiones montañosas del norte, noreste y centro del país oscilarán entre -5 y 0 grados. Estados como Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca estarán entre los más afectados por el frío intenso.

Incluso regiones tradicionalmente templadas resentirán el impacto invernal. En áreas altas de la Ciudad de México y Morelos, las temperaturas podrían ubicarse entre 0 y 5 grados durante la madrugada, un rango suficiente para generar afectaciones en la salud, sobre todo en población infantil, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Este episodio no es aislado. La temporada de frentes fríos en México se extiende de septiembre a mayo y suele registrar entre 40 y 50 sistemas por año. Para el invierno actual se prevé que enero concentre alrededor de seis frentes fríos, mientras que febrero aportará al menos otros cinco, lo que anticipa que las condiciones de frío persistirán en las próximas semanas.

Más allá de las incomodidades cotidianas, el descenso térmico representa un riesgo sanitario. Las bajas temperaturas favorecen el aumento de enfermedades respiratorias, el repunte de casos de influenza y, en situaciones extremas, el riesgo de hipotermia, especialmente en comunidades rurales y zonas de alta marginación. El llamado de las autoridades es claro: extremar precauciones, mantenerse abrigados y atender de inmediato cualquier síntoma relacionado con infecciones respiratorias.

