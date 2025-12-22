Lluvias intensas, vientos severos y heladas marcan el inicio de semana por el frente frío 23

El arranque de esta semana está dominado por un escenario meteorológico complejo que combina lluvias intensas, vientos reforzados y un marcado descenso de temperaturas, derivado de la interacción entre vaguadas, el sistema frontal número 23 y una nueva masa de aire frío que impacta amplias regiones del país.

Las precipitaciones más relevantes se concentran en el Noreste, Oriente y Sureste de México, donde vaguadas en superficie y niveles medios, junto con el ingreso constante de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, generan aguaceros fuertes que elevan el riesgo de inundaciones, particularmente en la Península de Yucatán y el Golfo.

Los acumulados más elevados se prevén en Puebla, Veracruz y Oaxaca, con registros que pueden alcanzar hasta 100 milímetros, mientras que entidades como Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo podrían registrar lluvias de hasta 50 milímetros, suficientes para provocar escurrimientos y afectaciones urbanas.

En el centro del país y zonas aledañas, se esperan chubascos dispersos en Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán, así como lluvias aisladas en Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Guerrero, un patrón que refleja la influencia extendida del sistema atmosférico sin concentrarse en un solo frente.

El sistema frontal 23 avanzará durante el día sobre el Norte y Noreste del territorio nacional y, aunque se degradará hacia la tarde, la masa de aire frío asociada mantendrá un ambiente gélido, vientos fuertes y abundante nubosidad durante la noche, prolongando la sensación térmica baja.

Las temperaturas descenderán de forma notable en zonas montañosas y valles del Norte y Centro del país, con mínimas de hasta -10 grados en regiones serranas de Chihuahua y Durango, mientras que Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz enfrentarán heladas con valores cercanos a cero.

El enfriamiento se extenderá al Eje Neovolcánico y a diversas sierras del Centro y Occidente, donde la combinación de aire frío, humedad y altitud favorecerá heladas al amanecer del martes, afectando actividades agrícolas y condiciones de movilidad en carreteras de montaña.

Hacia la tarde y noche, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte e interactuará con una línea seca y la corriente en chorro polar, generando rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que el evento de norte provocará un efecto Tehuantepecano con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje elevado en costas de Oaxaca y Chiapas.

