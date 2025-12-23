Lluvias intensas y contrastes térmicos marcan el clima de este martes 23 de diciembre en México

El panorama meteorológico de este martes 23 de diciembre de 2025 estará dominado por lluvias de diversa intensidad en gran parte del país, como resultado de la interacción entre un canal de baja presión, una circulación ciclónica en niveles medios y altos, inestabilidad atmosférica y el ingreso constante de humedad desde tres cuerpos de agua clave.

Las precipitaciones más relevantes se concentrarán en el sureste, donde se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en zonas del sur de Tabasco, el norte de Chiapas y regiones del norte y centro de Quintana Roo, un escenario que eleva el riesgo de encharcamientos, crecida de ríos y afectaciones urbanas.

El oriente del país también resentirá los efectos del sistema atmosférico, con chubascos y lluvias puntuales fuertes en amplias zonas de Veracruz, Puebla y Oaxaca, particularmente en regiones montañosas y cuencas donde la acumulación de agua puede generar deslaves o interrupciones viales.

En la Península de Yucatán, la combinación de humedad y condiciones inestables mantendrá un ambiente lluvioso en Campeche y Yucatán, mientras Quintana Roo enfrenta los mayores acumulados, consolidando a esta región como una de las más impactadas por las precipitaciones del día.

El noroeste del territorio nacional presentará un escenario distinto pero igualmente relevante, ya que una vaguada en niveles medios y altos, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará lluvias puntuales fuertes y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California.

En contraste, el norte y occidente del país mantendrán condiciones mayormente estables y sin lluvias significativas, aunque el descenso de temperaturas durante la noche y la madrugada seguirá siendo un factor dominante, especialmente en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El frío se intensificará en zonas serranas de Chihuahua y Durango, donde se prevén temperaturas de hasta -10 grados con heladas, mientras que otras regiones montañosas del centro y norte del país registrarán valores cercanos a cero grados, con potencial afectación para actividades agrícolas y ganaderas.

A la par de las bajas temperaturas, el país también experimentará calor significativo en el Pacífico y el sur, con máximas que alcanzarán entre 35 y 40 grados en entidades como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, evidenciando los contrastes extremos de esta jornada.

