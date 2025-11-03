Frente frío, contrastes térmicos y lluvias intensas: Clima este lunes 3 de noviembre en México
El arranque de semana estará marcado por un contraste térmico extremo en diversas regiones del país. Mientras el frente frío número 12 avanza sobre el Golfo de México y llega a la Península de Yucatán, se pronostican temperaturas mínimas bajo cero en zonas montañosas, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h en el Istmo de Tehuantepec y lluvias torrenciales de hasta 80 milímetros en entidades del sur-sureste.
Este sistema frontal, impulsado por una masa de aire polar, cubrirá gran parte del territorio nacional desde el norte hasta el centro y sureste, provocando descensos notables de temperatura durante la tarde, noche y amanecer. En sierras de Puebla y Veracruz se prevén valores críticos entre -1 °C y -7 °C, especialmente en zonas altas expuestas al viento. En el Altiplano mexicano se esperan las primeras heladas generalizadas de la temporada, especialmente en campos abiertos y zonas rurales.
El viento será otro protagonista de este lunes. Entre Tamaulipas y Veracruz se anticipan rachas de 60 a 90 km/h, mientras que el efecto Tehuantepecano podría generar vientos cercanos a los 100 km/h sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Estas condiciones representan riesgo para el transporte terrestre, caída de ramas u objetos mal asegurados y posibles tolvaneras.
En contraste, estados del occidente y noroeste como Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Michoacán o Guerrero mantendrán condiciones cálidas debido a la ausencia de aire polar y al efecto Föhn, el cual calienta el aire al descender por las sierras. Las temperaturas en estas regiones oscilarán entre los 30 y 35 °C, generando un escenario climático completamente opuesto al del centro y norte del país.
Las lluvias más intensas se concentrarán entre el sur de Veracruz, norte de Oaxaca y Chiapas, donde se estiman acumulados de 70 a 90 mm, capaces de generar deslaves o crecida de ríos. En la Península de Yucatán, derivado del avance del frente frío, se esperan precipitaciones moderadas de 10 a 20 mm. En los estados del Pacífico sur, desde Jalisco hasta Guerrero, se presentarán tormentas aisladas con acumulados de 20 a 40 mm.
Ante posibles tormentas eléctricas, Protección Civil recomienda resguardarse en lugares cerrados, evitar permanecer bajo árboles, cerca de cuerpos de agua o en canchas deportivas. De igual forma, si se presentan encharcamientos o inundaciones repentinas, se recomienda no cruzar calles bajo el agua ni a pie ni en vehículo y evitar tirar basura en alcantarillas para prevenir bloqueos y desbordamientos.
Finalmente, autoridades sanitarias insisten en reforzar medidas para prevenir enfermedades respiratorias: abrigarse adecuadamente, ventilar espacios cerrados con calefacción, proteger mascotas, cultivos y ganado, y evitar conducir en carreteras resbaladizas. El arranque de noviembre confirma que el invierno está cada vez más cerca, y la preparación será clave para mitigar riesgos.
