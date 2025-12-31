Nochevieja 2025 bajo lluvia, viento y contrastes térmicos: frente frío 25 y aire ártico sacuden a México

El cierre de 2025 estará marcado por un escenario meteorológico complejo en gran parte del país, con lluvias fuertes, vientos intensos y temperaturas extremas que coincidirán con la noche de Año Nuevo. La combinación del frente frío número 25 y una masa de aire ártica consolidará un patrón invernal más severo de lo habitual, luego de varias semanas de condiciones variables, impactando tanto a regiones del norte como del sur y sureste del territorio nacional.

El sistema frontal 25 será el principal detonante de las precipitaciones más relevantes, al mantener activo el potencial de tormentas en el oriente, sur y sureste del país, así como en la Península de Yucatán. Este fenómeno favorecerá acumulados significativos de lluvia en entidades donde la saturación del suelo y la orografía elevan el riesgo de escurrimientos y afectaciones locales, justo en un periodo de alta movilidad por las celebraciones de fin de año.

A este panorama se suma la presencia de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el Pacífico Nororiental, que extenderá la probabilidad de lluvias hacia el noroeste del país. En zonas de gran altitud de esa región no se descarta la caída de nieve o aguanieve, un factor que podría complicar condiciones carreteras y actividades al aire libre en estados tradicionalmente más secos durante el invierno.

Los pronósticos apuntan a lluvias fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros, en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que se esperan lluvias moderadas, de 5 a 25 milímetros, en Chihuahua, Sinaloa, Puebla, Campeche y Quintana Roo. En el centro del país y parte del occidente se prevén precipitaciones ligeras, inferiores a los 5 milímetros, incluyendo a la Ciudad de México y el Estado de México.

El ingreso de la masa de aire ártico asociada al frente frío reforzará los vientos, con rachas que podrían alcanzar entre 70 y 90 kilómetros por hora en Oaxaca y Chiapas, y de 40 a 60 kilómetros por hora en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas condiciones incrementan el riesgo de caída de ramas, anuncios y objetos mal asegurados, por lo que se insiste en atender las recomendaciones de protección civil.

Las diferencias de presión atmosférica también generarán ráfagas relevantes en el noroeste y occidente, con vientos de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California y Baja California Sur, y de 30 a 50 kilómetros por hora en Sinaloa y Jalisco. Aunque no se trata de un evento ciclónico, la intensidad del viento podría provocar interrupciones locales y daños menores, especialmente en zonas costeras.

En contraste con el ambiente frío, el Pacífico mexicano mantendrá temperaturas elevadas durante la tarde del miércoles, con máximas de 35 a 40 grados Celsius en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y de 30 a 35 grados en Sonora y Durango. Este marcado contraste térmico evidencia la diversidad climática del país y eleva el estrés térmico en algunas regiones, incluso en pleno invierno.

La madrugada del jueves traerá el descenso más pronunciado de temperaturas, con mínimas de hasta -10 grados en Chihuahua y Durango, valores bajo cero en amplias zonas del norte, centro y oriente, y registros cercanos a los 5 grados en entidades como la Ciudad de México. Para los primeros días de 2026, se anticipa un ambiente nocturno frío en casi todo el país, con alta probabilidad de heladas en planicies elevadas y zonas montañosas.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en el uso de fogatas o calentadores, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. También se subraya la importancia de proteger a niños y adultos mayores con ropa adecuada, ya que son los grupos más vulnerables a los cambios bruscos de temperatura que acompañarán el cierre e inicio de año.

