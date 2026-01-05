Calor invernal toma México esta semana antes de un giro brusco con lluvias y aire ártico

México vivirá esta semana un contraste meteorológico marcado, con un breve periodo de calor invernal dominando gran parte del territorio antes de un cambio significativo hacia condiciones frías, lluviosas y con potencial ártico. El escenario responde al paso de una circulación anticiclónica que favorecerá temperaturas por encima del promedio, seguido por la entrada de vaguadas polares y frentes fríos, un patrón típico bajo la influencia de La Niña.

El inicio de la semana estará controlado por un anticiclón centrado sobre el país, responsable de cielos mayormente despejados y un ascenso térmico generalizado. Aunque las temperaturas serán superiores a lo habitual para enero, especialistas advierten que no se trata de calor comparable al de primavera o verano, por lo que los mensajes alarmistas carecen de sustento. Este aumento térmico será más notorio durante el día, mientras las noches mantendrán rasgos invernales en varias regiones.

Leer más: Justicia de EE.UU. promete juicio ejemplar a Maduro mientras crece la polémica legal por su captura

El desplazamiento del anticiclón será clave en la evolución del tiempo. Desde el lunes avanzará por el occidente, alcanzará el centro-oriente a mitad de semana y llegará al sureste hacia el viernes, cuando comenzará a debilitarse. Ese movimiento abrirá la puerta a la incursión de vórtices fríos y vaguadas polares sobre el norte del país, detonando un cambio de tiempo que llevará del ambiente seco y templado a condiciones más propias del invierno.

El calor se sentirá con mayor intensidad en estados costeros y zonas de planicie, particularmente en el Pacífico, el noreste y el Golfo de México. Entidades como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán podrían registrar máximas de 30 a 39 grados, con sensación térmica elevada por la humedad. En contraste, el Altiplano, el Bajío y el Valle de México oscilarán entre 20 y 30 grados, con acumulación de calor en áreas urbanas, pero con frío nocturno persistente.

Leer más: Silencio de Putin y Xi Jinping tras captura de Maduro desconcierta al chavismo

Las lluvias durante la mayor parte de la semana serán escasas y focalizadas. Entre lunes y martes se prevén eventos aislados en Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo, con acumulados moderados. A partir de la noche del martes, el noroeste concentrará mayor actividad, con lluvias más relevantes el miércoles en Sonora, Chihuahua y la región entre las Baja Californias, donde incluso se contemplan nevadas aisladas en zonas serranas.

Un primer evento de atención será el posible cruce de un vórtice frío por el noroeste del país, capaz de generar lluvias localmente fuertes, rachas de viento, descenso térmico y nevadas breves pero intensas en sierras de Chihuahua y Sonora. Tras su paso, el jueves marcaría una rápida disminución de precipitaciones y el regreso de amplios periodos de sol, aunque sin descartar lluvias muy puntuales en el norte de Chihuahua, el sur del Pacífico y el Caribe mexicano.

Leer más: Trump informa al Congreso tras la captura de Maduro y justifica la operación bajo poderes constitucionales

La mayor vigilancia se concentra hacia el fin de semana, cuando los modelos atmosféricos coinciden en una probable incursión de aire ártico asociada a un nuevo frente frío. De concretarse, el descenso térmico sería drástico en el norte, noreste, centro y oriente del país, con lluvias dispersas en amplias regiones, potencial de acumulados elevados desde la Huasteca hasta Chiapas, heladas extensas, evento de “Norte” intenso y hasta posibles nevadas aisladas en la Sierra Madre Oriental.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO