Clima en México hoy viernes 2 de enero entre heladas severas y calor extremo

México arrancará el primer fin de semana de 2026 bajo un escenario meteorológico contrastante, marcado por temperaturas extremas que irán del frío severo al calor sofocante. Para este viernes 2 de enero, al menos seis estados del país registrarán temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius, como resultado directo de la masa de aire frío que impulsa al frente frío número 25, actualmente activo sobre el territorio nacional.

Aunque una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se ha establecido sobre gran parte del país, favoreciendo condiciones mayormente estables y una disminución generalizada de lluvias, este patrón no traerá alivio térmico. Por el contrario, el ambiente frío a muy frío dominará amplias regiones, especialmente durante la noche y madrugada, con heladas severas y bancos de niebla que afectarán la visibilidad y la movilidad en varias zonas.

Las entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central concentrarán las condiciones más adversas. En regiones serranas, el impacto será particularmente intenso, con un descenso pronunciado de las temperaturas mínimas que obligará a extremar cuidados, tanto en población vulnerable como en actividades agrícolas y ganaderas, tradicionalmente expuestas a este tipo de fenómenos invernales.

Durango se perfila como el estado más frío del país, con valores mínimos que podrían descender hasta los -15 grados Celsius, un umbral considerado de riesgo elevado. Chihuahua seguirá en la lista de entidades más afectadas, con registros estimados entre -10 y -5 grados. A este bloque de frío intenso se suman el Estado de México, Tlaxcala, Puebla y zonas altas de Veracruz, donde el termómetro podría caer hasta los -5 grados, provocando heladas durante la madrugada del sábado.

El frío no será exclusivo del norte. La Ciudad de México, así como Morelos y Querétaro, resentirán el rigor invernal en sus zonas elevadas, con temperaturas mínimas previstas entre 0 y 5 grados Celsius, condiciones suficientes para generar sensación térmica baja y aumentar la demanda de energía y servicios de calefacción.

Mientras el norte y el centro enfrentan heladas, el sur del país mantendrá una dinámica distinta. El ingreso de humedad desde el Océano Pacífico propiciará intervalos de chubascos en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, rompiendo parcialmente la estabilidad atmosférica que domina en el resto del territorio nacional.

En un contraste marcado, las costas del Pacífico vivirán un episodio de calor intenso. Estados como Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero alcanzarán temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, configurando un escenario de extremos térmicos que coexistirán a menos de mil kilómetros de distancia entre sí, una situación poco común incluso para la diversidad climática del país.

A este panorama se suman rachas de viento que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y el Istmo de Tehuantepec, con potencial para provocar la caída de árboles y estructuras ligeras. En paralelo, se prevé oleaje de hasta dos metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y el Golfo de Tehuantepec, lo que obliga a mantener vigilancia en zonas turísticas y actividades marítimas.

