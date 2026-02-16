México bajo extremos: Alerta por nieve en el norte y calor de 45°C en el sur

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que mantiene una vigilancia estrecha y coordinación con los tres niveles de gobierno ante el complejo escenario meteorológico que atraviesa el país este lunes 16 de febrero. Mientras el noroeste de México se prepara para un ambiente gélido, un sistema anticiclónico disparará el termómetro por encima de los 40°C en diversas entidades del occidente y sur del territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostica la posible caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas de Baja California durante la noche. Asimismo, se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas intensas en las montañas de Sonora, Chihuahua y Durango, lo que ha obligado a las autoridades a emitir recomendaciones especiales para evitar enfermedades respiratorias e intoxicaciones por el uso de calefactores.

En contraste total, el calor extremo golpeará con fuerza a 11 estados. Se esperan máximas de 40 a 45 °C en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por su parte, en estados como Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa y Morelos, el termómetro oscilará entre los 35 y 40 °C, elevando el riesgo de golpes de calor y deshidratación entre la población.

Medidas de autoprotección recomendadas por la CNPC

Ante este panorama de extremos térmicos, la CNPC exhorta a la ciudadanía a seguir medidas estrictas de cuidado. Para las zonas frías, se sugiere aplicar la “técnica de la cebolla” (vestir en capas), cubrir nariz y boca al salir y asegurar una ventilación adecuada si se utilizan chimeneas. Además, se pide extremar precauciones al conducir por la posible cristalización del pavimento en tramos carreteros del norte del país.

Para las regiones afectadas por el calor, las autoridades de seguridad pública y salud recomiendan evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas. Es fundamental mantenerse hidratado con agua simple, utilizar bloqueador solar y poner especial atención a la conservación de alimentos, ya que las altas temperaturas aceleran su descomposición, aumentando el riesgo de enfermedades gastrointestinales.

Al cierre de este reporte, se invita a la población a mantenerse informada a través de las cuentas oficiales de CNPC_MX y conagua_clima. Ante cualquier emergencia derivada de las heladas o el calor extremo, se recuerda que el número 911 está disponible para coordinar el apoyo de los cuerpos de rescate y protección civil en todo el país.

