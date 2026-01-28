Clima este miércoles 28 de enero en México tendrá contrastes extremos

El territorio mexicano enfrentará este miércoles 28 de enero un escenario meteorológico de alto contraste, marcado por lluvias fuertes en al menos cuatro estados, heladas severas en el norte y vientos peligrosos en zonas costeras, como consecuencia de los remanentes del frente frío número 30 y la masa de aire frío que lo acompaña.

La evolución de este sistema frontal comenzará a modificar gradualmente sus características térmicas, permitiendo un ligero repunte de las temperaturas durante la tarde en regiones del noreste, centro, oriente y sureste del país. Sin embargo, esta aparente mejoría será engañosa, ya que el frío seguirá dominando amplias zonas durante la noche y madrugada.

En el noroeste y norte del país, el ambiente se mantendrá de frío a muy frío, con especial riesgo en zonas montañosas. Para la madrugada del jueves se prevén temperaturas extremas en las sierras de Chihuahua y Durango, donde el termómetro podría desplomarse hasta entre -10 y -5 grados Celsius, generando heladas con potencial impacto en comunidades rurales y actividades productivas.

Las bajas temperaturas también alcanzarán otras regiones serranas del país. Se estiman valores de -5 a 0 grados en áreas elevadas de Baja California, Sonora y Coahuila, así como en amplias zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo entidades densamente pobladas como el Estado de México, Puebla y Veracruz.

En paralelo, el factor lluvia será protagonista en el sureste y el Golfo de México. La interacción del sistema frontal con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico provocará lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con riesgo de encharcamientos, deslaves y crecidas repentinas en zonas vulnerables.

Otras entidades registrarán precipitaciones de menor intensidad pero persistentes. Se esperan lluvias moderadas de 5 a 25 milímetros en Guerrero, Campeche y distintas regiones de Veracruz, mientras que el centro del país y la península de Yucatán podrían presentar lluvias aisladas, suficientes para generar afectaciones puntuales en zonas urbanas.

El viento será uno de los elementos de mayor riesgo, particularmente en el Istmo de Tehuantepec, donde continuará el evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje elevado de hasta cuatro metros, lo que representa un peligro significativo para la navegación, la pesca y las actividades turísticas. En el Caribe mexicano, Quintana Roo enfrentará rachas cercanas a los 60 km/h y oleaje de dos a tres metros.

Mientras el norte del país enfrenta condiciones invernales severas, el litoral del Pacífico vivirá un ambiente completamente opuesto. Se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y las costas de Oaxaca y Chiapas, acentuando el contraste térmico nacional y elevando el riesgo de golpes de calor en zonas costeras.

Ante este panorama, se mantiene el llamado a la población para no bajar la guardia, mantenerse informada sobre la evolución de los sistemas meteorológicos y extremar precauciones frente a los cambios bruscos de temperatura, las lluvias intensas y los vientos fuertes que afectarán a gran parte del país.

