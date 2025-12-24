Clima en La Paz y Los Cabos para el 25 de diciembre de 2025

Para el jueves 25 de diciembre de 2025, el Clima en La Paz y Los Cabos anticipará una jornada mayormente estable en el sur de Baja California Sur, con predominio de nubosidad variable, temperaturas templadas y vientos de intensidad ligera a moderada, sin pronóstico de fenómenos adversos.

Durante la madrugada, en La Paz, el Clima en La Paz y Los Cabos se reflejará con nubes y claros, temperaturas cercanas a los 23 grados y una sensación térmica de hasta 25. El viento será flojo del sureste y posteriormente del este, con rachas ligeras que no generarán cambios relevantes en el ambiente.

Por la mañana, en la capital del estado, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará intervalos de nubes y claros, con un ascenso gradual de la temperatura que alcanzará los 28 grados. Se prevé viento del noreste y del norte, con intensidad de floja a moderada, así como radiación solar en nivel medio.

En la tarde, La Paz mantendrá condiciones mayormente estables, con cielo soleado y temperaturas entre 26 y 28 grados. El viento moderado del norte y noreste aportará una sensación ligeramente más fresca, mientras la radiación solar permanecerá en rangos controlados.

Para la noche, en La Paz, el ambiente volverá a presentar nubes y claros, con un descenso térmico gradual hasta los 23 y 24 grados. El viento flojo del noreste permitirá un cierre de jornada tranquilo y sin riesgos meteorológicos.

En Los Cabos, durante la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos se manifestará con cielo parcialmente nublado, temperaturas templadas y sensación térmica confortable. El viento será ligero del este, sin probabilidad de lluvias.

Por la mañana, Los Cabos registrará intervalos de sol y nubosidad, con un incremento paulatino de la temperatura y vientos moderados que favorecerán un ambiente estable, adecuado para actividades al aire libre.

Durante la tarde, en el destino turístico, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas cálidas y vientos constantes que ayudarán a moderar la sensación térmica, sin afectaciones por calor extremo.

Finalmente, en la noche, Los Cabos cerrará el jueves con nubes y claros, temperaturas más frescas y viento ligero, consolidando una jornada sin cambios bruscos, de acuerdo con el Clima en La Paz y Los Cabos previsto para este 25 de diciembre de 2025.

