Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 24 de Diciembre, 2025
HomeBCSClima en La Paz y Los Cabos para el 25 de diciembre de 2025
BCS

Clima en La Paz y Los Cabos para el 25 de diciembre de 2025

Clima en La Paz y Los Cabos prevé condiciones estables este jueves 25 de diciembre de 2025, día de Navidad
24 diciembre, 2025
0
34
Clima en La Paz y Los Cabos para el 25 de diciembre de 2025

Para el jueves 25 de diciembre de 2025, el Clima en La Paz y Los Cabos anticipará una jornada mayormente estable en el sur de Baja California Sur, con predominio de nubosidad variable, temperaturas templadas y vientos de intensidad ligera a moderada, sin pronóstico de fenómenos adversos.

Durante la madrugada, en La Paz, el Clima en La Paz y Los Cabos se reflejará con nubes y claros, temperaturas cercanas a los 23 grados y una sensación térmica de hasta 25. El viento será flojo del sureste y posteriormente del este, con rachas ligeras que no generarán cambios relevantes en el ambiente.

Por la mañana, en la capital del estado, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará intervalos de nubes y claros, con un ascenso gradual de la temperatura que alcanzará los 28 grados. Se prevé viento del noreste y del norte, con intensidad de floja a moderada, así como radiación solar en nivel medio.

En la tarde, La Paz mantendrá condiciones mayormente estables, con cielo soleado y temperaturas entre 26 y 28 grados. El viento moderado del norte y noreste aportará una sensación ligeramente más fresca, mientras la radiación solar permanecerá en rangos controlados.

Para la noche, en La Paz, el ambiente volverá a presentar nubes y claros, con un descenso térmico gradual hasta los 23 y 24 grados. El viento flojo del noreste permitirá un cierre de jornada tranquilo y sin riesgos meteorológicos.

En Los Cabos, durante la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos se manifestará con cielo parcialmente nublado, temperaturas templadas y sensación térmica confortable. El viento será ligero del este, sin probabilidad de lluvias.

Por la mañana, Los Cabos registrará intervalos de sol y nubosidad, con un incremento paulatino de la temperatura y vientos moderados que favorecerán un ambiente estable, adecuado para actividades al aire libre.

Durante la tarde, en el destino turístico, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas cálidas y vientos constantes que ayudarán a moderar la sensación térmica, sin afectaciones por calor extremo.

Finalmente, en la noche, Los Cabos cerrará el jueves con nubes y claros, temperaturas más frescas y viento ligero, consolidando una jornada sin cambios bruscos, de acuerdo con el Clima en La Paz y Los Cabos previsto para este 25 de diciembre de 2025.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasClima
Articulo anterior

Mujer es acusada de asesinar a sus dos exesposos el mismo día ...

Siguiente articulo

Ricky Martin encabezará el gran cierre del Carnaval La Paz 2026