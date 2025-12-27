Clima en La Paz y Los Cabos para el 27 de diciembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para el sábado 27 de diciembre de 2025 se mantendrá mayormente estable, con cielos de nubes y claros, temperaturas templadas a cálidas y vientos de intensidad variable, condiciones típicas de la temporada invernal en Baja California Sur.

Durante la madrugada, el clima en La Paz se mantendrá con nubes y claros, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 23 grados, una sensación térmica ligeramente superior y viento flojo del noreste con rachas de hasta 17 km/h, sin riesgo por radiación solar.

Por la mañana, el clima en La Paz continuará estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que aumentarán gradualmente hasta alcanzar los 27 grados. Se prevé viento moderado del norte, con rachas cercanas a los 31 km/h, así como un índice UV medio, por lo que se recomendará precaución moderada.

En el transcurso de la tarde, el clima en La Paz alcanzará su punto más cálido, con temperaturas cercanas a los 28 grados y sensación térmica similar. Persistirán las condiciones de nubes y claros, además de viento moderado del norte y noreste, con rachas de hasta 35 km/h que disminuirán conforme avance el periodo.

Para la noche, el clima en La Paz volverá a un ambiente más fresco, con temperaturas entre 22 y 23 grados, cielo parcialmente nublado y viento flojo del norte y noreste, con rachas menores a 16 km/h, manteniendo condiciones estables para el cierre del día.

En cuanto a Los Cabos, durante la madrugada se presentarán nubes y claros, con temperaturas de 22 a 23 grados y sensación térmica ligeramente mayor. El viento será flojo del noroeste, con rachas de hasta 12 km/h y sin riesgo por radiación solar.

Por la mañana, el clima en Los Cabos evolucionará a condiciones mayormente soleadas al inicio, con incremento gradual de la temperatura hasta acercarse a los 30 grados hacia el mediodía. El viento continuará flojo del noroeste y el índice UV se ubicará en nivel medio.

Durante la tarde, el clima en Los Cabos registrará ambiente caluroso, con temperaturas alrededor de los 29 grados y sensación térmica de hasta 30. Predominarán nubes y claros, acompañados de viento moderado del sur con rachas que podrían alcanzar los 31 km/h.

Para la noche, el clima en Los Cabos tenderá a refrescarse, con temperaturas que descenderán a los 22 o 23 grados, cielo con nubes y claros y viento flojo del noroeste, generando condiciones estables para el cierre de la jornada del sábado.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO