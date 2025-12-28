Clima en La Paz y Los Cabos domingo 28 de diciembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para el domingo 28 de diciembre de 2025 se presentará estable en ambas ciudades, con predominio de nubes y claros, temperaturas templadas y ausencia de precipitaciones. Las condiciones permitirán actividades al aire libre, aunque con recomendaciones de precaución por viento y radiación solar moderada durante el día.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz se mantendrá estable, con cielos de nubes y claros y una temperatura cercana a los 21 grados, acompañada de sensación térmica similar. El viento soplará flojo del noreste, con rachas de 9 a 19 km/h, sin radiación solar ni riesgos meteorológicos relevantes.

Por la mañana, el Clima en La Paz presentará condiciones parcialmente nubosas, con un ligero ascenso térmico hasta los 22 grados en las primeras horas y un incremento posterior hacia los 25 grados. Se registrará viento moderado del noreste que cambiará al norte, con velocidades de 16 a 41 km/h, además de un índice UV medio, por lo que se recomendará precaución ante la exposición prolongada al sol.

Durante la tarde, el Clima en La Paz continuará con nubes y claros, manteniendo la temperatura máxima alrededor de los 25 grados y una sensación térmica de 26 grados. El viento del norte se intensificará de forma moderada, con rachas que podrían alcanzar hasta 44 km/h, mientras la radiación solar se mantendrá en nivel medio.

Finalmente, por la noche, el Clima en La Paz registrará un descenso gradual de la temperatura hasta los 21 a 22 grados, con cielo parcialmente despejado y viento moderado del noreste, con rachas de 16 a 29 km/h. No se prevén lluvias y el ambiente será fresco.

En cuanto a Los Cabos, durante la madrugada el Clima en Los Cabos se mantendrá estable, con cielo de nubes y claros y temperaturas entre 21 y 22 grados, además de una sensación térmica similar. El viento soplará de flojo a moderado del norte, con rachas de 9 a 20 km/h, sin condiciones adversas.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos evolucionará hacia un ambiente mayormente soleado, lo que permitirá un aumento gradual de la temperatura hasta los 28 grados. Se anticipará viento moderado del norte, con velocidades de 14 a 33 km/h, así como un índice UV medio, por lo que se recomendará protección solar.

Durante la tarde, el Clima en Los Cabos alcanzará su punto más cálido, con una temperatura máxima cercana a los 30 grados y sensación térmica equivalente. Predominarán nubes y claros, con viento moderado del norte que disminuirá y rotará al oeste, manteniendo radiación solar media.

Finalmente, durante la noche, el Clima en Los Cabos presentará un descenso térmico gradual hasta los 21 a 22 grados, con cielos parcialmente despejados y viento de flojo a moderado del norte, con rachas de 12 a 24 km/h. El Clima en La Paz y Los Cabos cerrará la jornada dominical sin lluvias y con condiciones tranquilas.

