Clima en La Paz y Los Cabos lunes 29 de diciembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para el lunes 29 de diciembre de 2025 se mantendrá mayormente estable, con cielos de nubes y claros, temperaturas templadas y ausencia de precipitaciones. Las condiciones favorecerán actividades cotidianas, aunque se recomendará atención al viento y a la radiación solar moderada durante el día.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz se presentará con nubes y claros y temperaturas entre 19 y 20 grados, con sensación térmica similar. Se prevé viento flojo del noroeste y norte, con rachas de 3 a 17 km/h, sin radiación solar ni riesgos meteorológicos.

Por la mañana, el Clima en La Paz mostrará un ligero ascenso térmico hasta los 21 y 22 grados, mientras la sensación térmica podría alcanzar los 25 grados hacia el mediodía. El viento será moderado del norte, con velocidades de 14 a 30 km/h, además de un índice UV de nivel medio, por lo que se recomendará precaución ante la exposición prolongada al sol.

Durante la tarde, el Clima en La Paz continuará estable, con alternancia de nubes y claros y periodos parcialmente nubosos. La temperatura se mantendrá alrededor de los 21 a 22 grados, con viento moderado del norte y rachas de 18 a 33 km/h, sin probabilidad de lluvia.

Finalmente, por la noche, el Clima en La Paz registrará un descenso gradual hasta los 19 a 20 grados, con cielo de nubes y claros y viento moderado del norte, con rachas de 15 a 31 km/h, manteniendo un ambiente fresco.

En Los Cabos, durante la madrugada, el Clima en Los Cabos se mantendrá estable, con cielo de nubes y claros y temperaturas cercanas a los 20 grados, acompañadas de sensación térmica similar. El viento soplará moderado del norte, con rachas de 11 a 28 km/h, sin condiciones adversas.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos continuará con nubosidad variable y un aumento gradual de la temperatura hasta los 27 grados. Persistirá el viento moderado del norte, con velocidades de 20 a 36 km/h, además de un índice UV medio, por lo que se recomendará protección solar.

Durante la tarde, el Clima en Los Cabos alcanzará su punto más cálido, con una temperatura máxima cercana a los 29 grados y sensación térmica de 28 grados. El cielo evolucionará de parcialmente nuboso a cubierto, con viento moderado del norte y rachas de 15 a 30 km/h, sin lluvias previstas.

Por la noche, el Clima en Los Cabos presentará un descenso térmico gradual hasta los 22 a 23 grados, con cielo cubierto y viento del norte de flojo a moderado, con rachas de 11 a 29 km/h. En conjunto, el Clima en La Paz y Los Cabos cerrará el lunes con condiciones estables y ambiente templado.

