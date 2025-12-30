Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 29 de Diciembre, 2025
HomeBCSClima en La Paz y Los Cabos, martes 30 de diciembre de 2025
BCS

Clima en La Paz y Los Cabos, martes 30 de diciembre de 2025

Clima en La Paz y Los Cabos prevé jornada estable con nubosidad variable y temperaturas templadas, en el penúltimo día del año
29 diciembre, 2025
0
27
Clima en La Paz y Los Cabos, martes 30 de diciembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para el martes 30 de diciembre de 2025 anticipará condiciones mayormente estables en Baja California Sur, con nubosidad intermitente, vientos moderados y temperaturas acordes a la temporada, sin pronóstico de fenómenos de riesgo.

En La Paz, durante la madrugada, el ambiente se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas cercanas a los 20 grados y sensación térmica similar. El viento soplará del noreste con intensidad moderada, con rachas de entre 13 y 23 kilómetros por hora, sin riesgo por radiación solar.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará en la capital sudcaliforniana cielo parcialmente nuboso en intervalos, mientras la temperatura aumentará gradualmente de 21 a 24 grados. El viento del noreste se intensificará ligeramente, con rachas de hasta 34 kilómetros por hora y radiación ultravioleta en nivel medio hacia el cierre del periodo.

Durante la tarde, La Paz registrará el punto más cálido del día, con temperaturas de hasta 26 grados y sensación térmica cercana a los 27. El cielo permanecerá parcialmente nuboso y se prevén vientos moderados del norte, con rachas que podrían alcanzar los 39 kilómetros por hora.

En la noche, el clima en la capital del estado tenderá a estabilizarse, con nubes y claros, temperaturas entre 21 y 22 grados y viento del noreste en disminución, lo que favorecerá un ambiente templado.

Clima en La Paz y Los Cabos para el cierre de año

En Los Cabos, la madrugada se presentará con nubes y claros, temperaturas cercanas a los 21 grados y sensación térmica similar. El viento será moderado del noroeste, cambiando a norte, con rachas de hasta 21 kilómetros por hora y sin incidencia de radiación solar.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos indicará para el sur del estado cielo parcialmente despejado y un incremento térmico que llevará los valores hasta los 28 grados hacia el mediodía. El viento del norte se mantendrá moderado y la radiación ultravioleta se ubicará en rango medio.

En la tarde, Los Cabos presentará ambiente caluroso, con temperaturas de entre 27 y 28 grados y sensación térmica ligeramente superior. Predominarán nubes y claros, mientras el viento del este perderá intensidad de forma gradual.

Finalmente, durante la noche, el Clima en La Paz y Los Cabos cerrará la jornada en Los Cabos con condiciones más frescas y estables, cielo parcialmente nuboso, temperaturas que descenderán a entre 22 y 24 grados y viento flojo del norte, sin riesgos meteorológicos relevantes.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasClima
Articulo anterior

Identifican a víctimas de descarrilamiento del Tren Interoceánico

Siguiente articulo

Harfuch confirma detención de “El Luki”, presunto jefe de plaza del CJNG ...