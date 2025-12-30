Clima en La Paz y Los Cabos, martes 30 de diciembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para el martes 30 de diciembre de 2025 anticipará condiciones mayormente estables en Baja California Sur, con nubosidad intermitente, vientos moderados y temperaturas acordes a la temporada, sin pronóstico de fenómenos de riesgo.

En La Paz, durante la madrugada, el ambiente se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas cercanas a los 20 grados y sensación térmica similar. El viento soplará del noreste con intensidad moderada, con rachas de entre 13 y 23 kilómetros por hora, sin riesgo por radiación solar.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará en la capital sudcaliforniana cielo parcialmente nuboso en intervalos, mientras la temperatura aumentará gradualmente de 21 a 24 grados. El viento del noreste se intensificará ligeramente, con rachas de hasta 34 kilómetros por hora y radiación ultravioleta en nivel medio hacia el cierre del periodo.

Durante la tarde, La Paz registrará el punto más cálido del día, con temperaturas de hasta 26 grados y sensación térmica cercana a los 27. El cielo permanecerá parcialmente nuboso y se prevén vientos moderados del norte, con rachas que podrían alcanzar los 39 kilómetros por hora.

En la noche, el clima en la capital del estado tenderá a estabilizarse, con nubes y claros, temperaturas entre 21 y 22 grados y viento del noreste en disminución, lo que favorecerá un ambiente templado.

Clima en La Paz y Los Cabos para el cierre de año

En Los Cabos, la madrugada se presentará con nubes y claros, temperaturas cercanas a los 21 grados y sensación térmica similar. El viento será moderado del noroeste, cambiando a norte, con rachas de hasta 21 kilómetros por hora y sin incidencia de radiación solar.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos indicará para el sur del estado cielo parcialmente despejado y un incremento térmico que llevará los valores hasta los 28 grados hacia el mediodía. El viento del norte se mantendrá moderado y la radiación ultravioleta se ubicará en rango medio.

En la tarde, Los Cabos presentará ambiente caluroso, con temperaturas de entre 27 y 28 grados y sensación térmica ligeramente superior. Predominarán nubes y claros, mientras el viento del este perderá intensidad de forma gradual.

Finalmente, durante la noche, el Clima en La Paz y Los Cabos cerrará la jornada en Los Cabos con condiciones más frescas y estables, cielo parcialmente nuboso, temperaturas que descenderán a entre 22 y 24 grados y viento flojo del norte, sin riesgos meteorológicos relevantes.

