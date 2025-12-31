El Clima en La Paz y Los Cabos para el miércoles 31 de diciembre de 2025 se mantendrá mayormente estable, con cielos cubiertos a parcialmente nubosos, temperaturas templadas y vientos moderados, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Durante la madrugada, en La Paz el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará cielo cubierto, con una temperatura cercana a los 21 grados y sensación térmica similar; el viento soplará flojo del noreste, con rachas ligeras y nivel bajo de radiación, sin afectaciones previstas.

Por la mañana, el clima en La Paz evolucionará a condiciones parcialmente nubosas y de nubes con claros; la temperatura ascenderá gradualmente hasta rondar los 26 grados, con viento flojo del norte y un índice de radiación en nivel medio, por lo que se recomendará precaución en actividades al aire libre.

En la tarde, La Paz registrará cielo mayormente cubierto, con máximas cercanas a los 27 grados y sensación térmica estable; el viento cambiará al noroeste y se intensificará de flojo a moderado, manteniéndose bajo el riesgo por radiación solar.

Durante la noche, el clima en La Paz continuará con cielo cubierto, aunque hacia el cierre del día se tornará parcialmente nuboso; la temperatura descenderá a valores entre 22 y 23 grados, con viento moderado del noroeste en disminución gradual.

En cuanto a Los Cabos, durante la madrugada el Clima en La Paz y Los Cabos presentará condiciones parcialmente nubosas, con temperaturas cercanas a los 23 grados y sensación térmica ligeramente mayor; el viento será flojo del noroeste y el nivel de radiación permanecerá bajo.

Por la mañana, el clima en Los Cabos mostrará nubes y claros, con ambiente templado desde primeras horas y un aumento gradual de la temperatura hasta aproximarse a los 26 grados; el viento soplará ligero del norte y la radiación alcanzará nivel medio.

En la tarde, Los Cabos tendrá cielo mayormente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 26 grados y sensación térmica similar; el viento cambiará hacia el sureste y este, manteniéndose flojo y sin condiciones adversas relevantes.

Finalmente, durante la noche, el Clima en La Paz y Los Cabos indicará para Los Cabos un cielo cubierto con tendencia a parcialmente nuboso al cierre del día; la temperatura descenderá a cerca de 23 grados, con viento flojo a moderado del noroeste y ambiente tranquilo para las actividades nocturnas.

