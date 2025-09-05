Clima en La Paz y Los Cabos el viernes 05 de septiembre de 2025

Durante la madrugada del viernes 5 de septiembre, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará diferencias notorias. En la capital sudcaliforniana se observarán cielos parcialmente nubosos con temperaturas de 26 grados y sensación térmica de 27, acompañadas de vientos moderados del sur que alcanzarán rachas de hasta 21 kilómetros por hora.

En la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos se tornará más variable. Para la zona de La Paz se prevé un incremento en la temperatura hasta los 31 grados, mientras que hacia el mediodía se presentarán lluvias débiles que elevarán la sensación térmica a 36 grados. El índice UV será muy alto en ese lapso, por lo que se recomendará precaución a quienes realicen actividades al aire libre.

Por la tarde, el clima en La Paz registrará nuevas precipitaciones ligeras y temperaturas cercanas a los 32 grados, aunque la sensación alcanzará los 38. Alrededor de las 17:00 horas se anticipa un descenso a 30 grados con cielos parcialmente despejados y nubes dispersas, lo que reducirá la intensidad del sol y llevará el índice UV a niveles bajos.

En la noche, el clima en La Paz será mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 27 grados. El viento continuará soplando desde el sur con rachas que podrían llegar a 37 kilómetros por hora, generando un ambiente más fresco que marcará el cierre de la jornada en la capital.

Durante la madrugada, el clima en Los Cabos se caracterizará por lluvias débiles acompañadas de temperaturas de 26 grados y sensación de 28. El viento soplará con fuerza moderada desde el sur, alcanzando rachas de hasta 21 kilómetros por hora, sin riesgo solar para los habitantes y visitantes.

En la mañana, el clima en Los Cabos mantendrá condiciones húmedas y bochornosas, con precipitaciones ligeras que elevarán las temperaturas hasta los 29 grados, mientras que la sensación térmica alcanzará 33. Hacia el mediodía, el índice UV se mantendrá en niveles muy altos, lo que requerirá medidas de protección solar adicionales.

Por la tarde, el clima en Los Cabos mostrará una disminución de la lluvia, aunque con registros aislados en la región. Las temperaturas permanecerán en 29 grados con sensación de hasta 35, y para las 17:00 horas se prevé un cielo despejado, acompañado de viento del suroeste que aliviará el calor con un descenso en la radiación ultravioleta.

Finalmente, en la noche, el clima en Los Cabos ofrecerá cielos parcialmente despejados y temperaturas estables de 27 grados, con viento suave del suroeste. Estas condiciones generarán un ambiente más fresco, favorable para quienes cierren el día en la zona turística del sur de Baja California Sur.