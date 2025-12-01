Clima en La Paz y Los Cabos 1 diciembre 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para el lunes 1 de diciembre de 2025 iniciará con condiciones contrastantes entre ambas ciudades, aunque la nubosidad será un elemento dominante a lo largo del día. En La Paz, durante la madrugada se observará un cielo parcialmente nuboso, con 22 grados de temperatura y vientos flojos del sureste, lo que generará un ambiente estable antes del amanecer.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará en la capital sudcaliforniana una alternancia entre cielo cubierto y parcialmente nuboso, con temperaturas que irán de 21 a 27 grados. El viento, inicialmente flojo desde el sur, aumentará su intensidad hacia el mediodía al cambiar a suroeste, manteniendo una sensación térmica cálida sin condiciones de riesgo.

En la tarde, el panorama continuará estable, pues el Clima en La Paz y Los Cabos registrará en La Paz un cielo parcialmente nuboso y un ascenso térmico que alcanzará los 29 grados. Los vientos moderados del oeste y posteriormente del noreste marcarán la transición hacia un ambiente más templado, con sensación térmica que se mantendrá alrededor de 29 grados.

Durante la noche, La Paz cerrará la jornada con un cielo de nubes y claros y temperaturas entre 25 y 23 grados. Los vientos moderados del suroeste y luego del sur acompañarán un cierre atmosférico estable, sin señales de lluvia para las últimas horas del día.

En el caso de Los Cabos, el Clima en La Paz y Los Cabos comenzará la madrugada con un cielo cubierto, 23 grados de temperatura y una sensación térmica de 25. Los vientos moderados del noroeste, con rachas de hasta 22 km/h, mantendrán una atmósfera húmeda y mayormente nublada en el inicio de la jornada.

Por la mañana, el clima cabeño registrará lluvias débiles entre las 08:00 y las 11:00 horas, con acumulados entre 0.4 y 0.9 milímetros. Las temperaturas se moverán entre 22 y 23 grados, mientras los vientos serán flojos del noroeste y después del noreste. La nubosidad persistirá, aunque se anticiparán breves lapsos de cielo parcialmente nuboso hacia el mediodía.

En la tarde, Los Cabos experimentará una mejora temporal, con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que alcanzarán 26 grados cerca de las 14:00. Los vientos suaves del sureste y más tarde del sur generarán una sensación térmica aproximada de 27 grados, antes de que la temperatura descienda levemente conforme avance la tarde.

Finalmente, en la noche, Los Cabos registrará un ambiente estable con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que oscilarán entre 23 y 22 grados. El viento será flojo desde el norte y luego del noroeste, concluyendo un lunes marcado por nubosidad variable y episodios de lluvia ligera durante las primeras horas del día.