Clima en La Paz y Los Cabos, el jueves 1 de enero de 2026

Para el jueves 1 de enero de 2026, el Clima en La Paz y Los Cabos marcará el inicio del año con condiciones mayormente estables en Baja California Sur, de acuerdo con el pronóstico meteorológico, sin presencia de fenómenos severos y con temperaturas templadas a cálidas a lo largo de la jornada.

Durante la madrugada en La Paz, el ambiente se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas cercanas a los 21 grados y sensación térmica similar; el viento soplará flojo del noreste, lo que permitirá un inicio de día tranquilo y sin riesgos asociados para la población.

En la mañana en La Paz, el Clima en La Paz y Los Cabos reflejará nubes y claros en la capital del estado, con un ascenso gradual de la temperatura hasta rondar los 26 grados; el viento se intensificará de flojo a moderado del norte y la radiación solar alcanzará un nivel medio, por lo que se recomendará precaución al aire libre.

Por la tarde en La Paz, se prevé el periodo más cálido del día, con temperaturas cercanas a los 28 grados y sensación térmica mayor; persistirán las nubes y claros, acompañadas de viento moderado del norte, manteniéndose la radiación solar en nivel medio.

Durante la noche en La Paz, el ambiente tenderá a refrescarse, con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que descenderán hasta alrededor de los 22 grados; el viento disminuirá a intensidad floja del noreste, favoreciendo un cierre de jornada estable.

En Los Cabos, la madrugada se presentará con nubes y claros, temperaturas cercanas a los 22 grados y sensación térmica similar; el viento será flojo del noroeste, sin riesgos asociados y con condiciones adecuadas para actividades nocturnas.

Durante la mañana en Los Cabos, el Clima en La Paz y Los Cabos mantendrá el patrón de nubes y claros, con un incremento ligero de la temperatura hasta aproximarse a los 28 grados hacia el mediodía; el viento soplará flojo con variaciones entre norte y sur, mientras la radiación solar alcanzará nivel medio.

Por la tarde en Los Cabos, el cielo continuará parcialmente nuboso, con temperaturas entre 26 y 27 grados y sensación térmica más elevada; el viento se intensificará a moderado del sureste y sur, sin probabilidad de precipitaciones relevantes.

Finalmente, en la noche en Los Cabos, la temperatura descenderá gradualmente a valores de entre 22 y 24 grados, con nubes y claros persistentes; el viento volverá a ser flojo del noroeste y norte, permitiendo un cierre de jornada tranquilo para residentes y visitantes.

