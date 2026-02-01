Clima en La Paz y Los Cabos sábado 1 de febrero de 2026

El Clima en La Paz y Los Cabos para el sábado 1 de febrero de 2026 se mantendrá mayormente estable, con temperaturas agradables y condiciones favorables para actividades al aire libre, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos previstos para ambas ciudades de Baja California Sur.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz se mantendrá con nubes y claros, temperaturas cercanas a los 18 grados y sensación térmica similar; el viento soplará flojo del este, sin riesgo por radiación solar, lo que permitirá un inicio de jornada tranquilo.

Por la mañana, el Clima en La Paz se presentará parcialmente nuboso, con un ligero incremento de temperatura hasta los 19 grados; el viento del este tendrá intensidad moderada y el ambiente templado favorecerá las actividades cotidianas sin condiciones extremas.

En la tarde, el Clima en La Paz alcanzará sus valores más altos, con temperaturas alrededor de los 25 grados y sensación térmica de hasta 26; el viento será moderado del norte y se registrará un nivel medio de radiación solar, por lo que se recomendará protección básica.

Durante la noche, el Clima en La Paz cambiará a cielo cubierto, con un descenso de temperatura a los 20 grados y vientos flojos del noroeste y suroeste, manteniendo un ambiente estable y sin fenómenos meteorológicos adversos.

Leer más: Clima en La Paz y Los Cabos sábado 31 de enero de 2026

En Los Cabos, la madrugada presentará un Clima parcialmente nuboso, con temperaturas cercanas a los 20 grados y sensación térmica similar; el viento soplará flojo del norte, sin condiciones adversas previstas.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos continuará con nubes y claros, temperaturas que oscilarán entre los 18 y 20 grados y vientos ligeros del noroeste, generando un ambiente cómodo para las primeras actividades del día.

Durante la tarde, el Clima en Los Cabos alcanzará valores máximos de entre 25 y 26 grados, con sensación térmica similar; se prevé viento moderado del sureste y sur, así como un nivel medio de radiación solar, por lo que se recomendará protección básica.

En la noche, el Clima en Los Cabos se mantendrá estable, con cielo parcialmente nuboso, temperaturas entre 19 y 21 grados y vientos flojos del oeste y noroeste, sin probabilidad de lluvias, cerrando la jornada con condiciones favorables.