Clima en La Paz y Los Cabos el 1 de octubre 2025

Este miércoles 1 de octubre de 2025, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones mayormente estables, aunque con variaciones en la intensidad de los vientos y el nivel de radiación solar en cada ciudad.

En La Paz, durante la madrugada se observará cielo despejado con una temperatura de 25 grados y sensación térmica de 26. Los vientos moderados del sur oscilarán entre 15 y 25 kilómetros por hora, sin riesgo de radiación solar.

Por la mañana, el Clima en La Paz registrará un incremento notable de temperatura, alcanzando hasta 34 grados cerca del mediodía. La sensación térmica será de 33 grados, mientras que la radiación solar se mantendrá en niveles muy altos alrededor de las 11:00 horas, lo que requerirá medidas de protección como uso de bloqueador y evitar la exposición prolongada.

Durante la tarde, el Clima en La Paz alcanzará el punto más cálido con 35 grados de temperatura y sensación térmica similar. Los vientos del norte serán moderados, con rachas de hasta 34 kilómetros por hora. Aunque el índice de radiación descenderá después de las 14:00 horas, se mantendrá como un factor a considerar.

Ya en la noche, el Clima en La Paz descenderá hasta los 28 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado y se prevén vientos suaves del sur de entre 11 y 18 kilómetros por hora, cerrando la jornada sin riesgos de radiación.

En Los Cabos, el panorama será distinto. Durante la madrugada se espera cielo despejado con temperatura de 24 grados y sensación térmica de 25. Los vientos flojos del noroeste variarán entre 10 y 17 kilómetros por hora, sin riesgo solar en esas horas.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos mostrará un incremento de temperatura hasta 33 grados hacia el mediodía. La sensación térmica alcanzará 34 grados, con nubosidad parcial y radiación solar muy alta, lo que requerirá medidas preventivas.

Durante la tarde, el Clima en Los Cabos marcará hasta 32 grados con sensación de 35. Se esperan nubes y claros, acompañados de vientos moderados del sureste con rachas de hasta 34 kilómetros por hora, además de un índice de radiación alto.

Finalmente, por la noche, el Clima en Los Cabos descenderá a 27 grados con sensación de 28. El cielo presentará condiciones de nubosidad parcial y vientos flojos del noroeste entre 5 y 11 kilómetros por hora, concluyendo la jornada sin riesgo de radiación.