Clima en La Paz y Los Cabos, el lunes 1 de septiembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos se anticipará variable y con temperaturas elevadas durante la jornada del lunes 1 de septiembre de 2025, donde ambas ciudades registrarán condiciones de calor extremo, con cielo mayormente despejado en la capital y nubosidad parcial en el destino turístico del sur.

En la madrugada de La Paz, el termómetro marcará 27 grados a las 2:00 horas y 26 hacia las 5:00, con una sensación térmica de hasta 30 grados. Los vientos moderados soplarán del sur, con rachas que alcanzarán los 27 kilómetros por hora, en un ambiente sin riesgos de radiación ultravioleta.

Por la mañana en La Paz, las temperaturas escalarán con rapidez, alcanzando 29 grados a las 8:00 y hasta 34 hacia las 11:00 horas. La sensación térmica se elevará a 39 grados, con vientos que rotarán del sur al oeste, en un rango de 7 a 27 kilómetros por hora. La radiación ultravioleta alcanzará nivel 9, muy alto, lo que obligará al uso de protección solar adecuada.

Durante la tarde en La Paz, el calor llegará a su máximo con 36 grados y una sensación de hasta 40 grados a las 14:00. Posteriormente, a las 17:00, la temperatura descenderá a 35 grados, con sensación de 38. El cielo se presentará con nubes y claros, acompañado de vientos moderados del noroeste que alcanzarán los 30 kilómetros por hora.

En la noche en La Paz, el panorama será más fresco, con 31 grados a las 20:00 horas y 28 a las 23:00. La sensación térmica rondará entre 33 y 36 grados, con nubosidad parcial y vientos moderados del sur que oscilarán entre los 12 y 28 kilómetros por hora.

En la madrugada de Los Cabos, el ambiente se anticipará cálido, con 28 grados a las 2:00 horas y 26 hacia las 5:00. La sensación térmica oscilará entre 29 y 31 grados, bajo un cielo con nubes y claros. Los vientos flojos del noroeste se mantendrán entre 3 y 18 kilómetros por hora, sin riesgos por radiación ultravioleta.

Para la mañana en Los Cabos, se observará un incremento de temperaturas desde los 30 grados a las 8:00 hasta los 33 hacia las 11:00 horas. La sensación térmica alcanzará los 39 grados, con vientos variables del norte y sureste entre 6 y 21 kilómetros por hora. La radiación UV será de nivel 8, considerada muy alta, lo que requerirá el uso de bloqueador solar.

En la tarde de Los Cabos, el termómetro marcará 33 grados a las 14:00, con una sensación de hasta 40 grados y probabilidad de lluvia débil del 30%. El viento soplará moderado desde el sureste, con rachas de hasta 29 kilómetros por hora. A las 17:00, la temperatura bajará a 32 grados, con cielo parcialmente nuboso y sensación térmica de 38 grados.

Finalmente, en la noche de Los Cabos, el ambiente cerrará la jornada con 30 grados a las 20:00 y 29 hacia las 23:00. La sensación térmica se mantendrá entre 35 y 36 grados, bajo un cielo con nubes y claros. Los vientos serán flojos a moderados desde el suroeste, con velocidades de entre 2 y 28 kilómetros por hora, concluyendo una jornada marcada por calor y nubosidad variable.